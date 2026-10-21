Sepsis: administrar antes un medicamento para el choque séptico no mejora la supervivencia, según un estudio

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MADRID, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un nuevo estudio realizado por investigadores de Intermountain Health en Salt Lake City (Estados Unidos) ha descubierto que comenzar a administrar vasopresina de forma temprana a pacientes en estado crítico con choque séptico potencialmente mortal no mejora su supervivencia, no acorta las estancias hospitalarias ni mejora su recuperación en comparación con esperar hasta que su condición empeore potencialmente.

Los resultados, publicados en la revista JAMA, se basan en un ensayo clínico con 3.959 adultos y podrían ayudar a orientar las decisiones sobre cuándo iniciar este tratamiento.

QUÉ ES EL CHOQUE SÉPTICO Y POR QUÉ ES TAN PELIGROSO

La sepsis es una de las emergencias médicas más comunes y mortales, que afecta a 1,7 millones de estadounidenses cada año. Ocurre cuando la respuesta del cuerpo a una infección daña sus propios tejidos y órganos. El choque séptico se produce cuando esta respuesta provoca una dilatación excesiva de los vasos sanguíneos, lo que resulta en una presión arterial tan baja que dificulta el flujo de sangre y oxígeno a órganos vitales como el cerebro, los riñones y el corazón.

La sepsis es también una de las principales causas de ingreso en unidades de cuidados intensivos y una de las afecciones más costosas de tratar en los hospitales estadounidenses, con un coste anual de miles de millones de dólares, por lo que desarrollar directrices de buenas prácticas para su tratamiento es vital, señalan los investigadores.

Estos nuevos hallazgos de investigación proporcionan a los médicos evidencia importante para guiar las decisiones de tratamiento de mejores prácticas para pacientes con choque séptico, una forma grave de sepsis que causa una presión arterial peligrosamente baja y contribuye a una de cada tres muertes hospitalarias en todo el país, según las estimaciones.

El nuevo estudio de Intermountain Health descubre que los médicos pueden esperar con seguridad para ver si el shock de un paciente empeora antes de comenzar con la vasopresina, un medicamento que es una hormona que se produce de forma natural, para restablecer la presión arterial cuando los medicamentos de primera línea relacionados con la adrenalina no son suficientes.

Los médicos utilizan medicamentos llamados vasopresores para contraer los vasos sanguíneos y elevar la presión arterial a un nivel seguro, de modo que los órganos sigan funcionando mientras tratan la infección subyacente.

"La cuestión no era si la vasopresina funciona. Ya sabemos que puede ayudar a elevar la presión arterial en pacientes con shock séptico. La pregunta es cuándo debe añadirse a otros vasopresores", recalca el doctor Ithan D. Peltan, investigador principal del estudio y médico e investigador de cuidados intensivos de Intermountain Health.

Algunos médicos de cuidados intensivos comienzan a administrar vasopresina relativamente pronto, cuando la presión arterial del paciente empieza a ser difícil de controlar. Otros esperan hasta que los pacientes necesiten dosis más altas de otros medicamentos para la presión arterial antes de añadirla.

"Durante años, los médicos han sabido qué medicamentos usar para el choque séptico, pero ha habido poca evidencia sobre cuándo agregar vasopresina después de la terapia inicial con vasopresores", desarrolla Peltan.

"Este ensayo responde directamente a la duda que se plantea a pie de cama y que afecta a miles de pacientes cada año: sobre si es seguro esperar a ver si la sepsis de un paciente empeora antes de administrarle infusiones costosas que quizás no necesite. Nuestro estudio concluyó que sí lo es", añade.

UN ENSAYO CON CASI 4.000 PACIENTES ANALIZA CUÁNDO ADMINISTRAR VASOPRESINA

Los resultados provienen del ensayo pragmático de vasopresina para el choque séptico (VASSPR, por sus siglas en inglés), que evaluó dos estrategias de tratamiento con vasopresina en 13 hospitales de Intermountain Health en Utah e Idaho entre febrero de 2024 y julio de 2025.

En el ensayo participaron 3.959 adultos con shock séptico. Posteriormente, los investigadores compararon las recomendaciones hospitalarias sobre el inicio temprano o tardío de la vasopresina y evaluaron los resultados durante los siguientes 28 días. No encontraron diferencias significativas entre los grupos.

La supervivencia, el tiempo transcurrido desde el alta hospitalaria y otros indicadores de recuperación fueron similares independientemente del momento en que se inició el tratamiento con vasopresina. Si bien las tasas de choque cardiogénico fueron ligeramente superiores en el grupo de tratamiento precoz, los investigadores descubrieron que esta diferencia no tuvo un impacto significativo en los resultados centrados en el paciente.

Más allá de sus hallazgos clínicos, el ensayo VASSPR es un ejemplo de un avance importante en la forma en que los sistemas de salud realizan investigaciones. Al llevar a cabo ensayos clínicos a gran escala dentro de la atención rutinaria al paciente, los investigadores pueden responder preguntas importantes de manera eficiente en entornos reales.

La infraestructura desarrollada para el estudio ya se está utilizando para poner en marcha ensayos clínicos adicionales dentro de Intermountain Health, diseñados para abordar cuestiones complejas a las que se enfrentan con frecuencia los médicos y las enfermeras en la atención directa al paciente.

Los investigadores afirman que los hallazgos ayudarán a elaborar futuras guías de práctica clínica y brindarán a los médicos mayor confianza al tomar decisiones de tratamiento para pacientes con shock séptico.