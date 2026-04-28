La SEPAR y SEMST alertan de que la exposición a polvo de sílice provoca un aumento de enfermedades respiratorias graves

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MADRID 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La exposición a polvo de sílice procedente de piedra artificial está provocando un aumento de enfermedades respiratorias graves en la población trabajadora, especialmente en sectores como la marmolería, la construcción y la fabricación de encimeras, según han alertado la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR) y la Sociedad Española de Medicina y Seguridad del Trabajo (SEMST).

Por ello, ambas sociedades científicas están elaborando un posicionamiento conjunto que verá la luz este año, con el objetivo de establecer "recomendaciones claras" basadas en la evidencia para la prevención, el diagnóstico precoz y el abordaje clínico de estas patologías.

SEPAR y SEMST han realizado, en este contexto, un llamamiento a las Administraciones, empresas y profesionales para reforzar el compromiso con la salud respiratoria en el entorno laboral y avanzar hacia "entornos de trabajo más seguros, donde el desarrollo industrial no comprometa la salud de las personas".

En los últimos años, se ha observado un repunte de casos de silicosis acelerada y otras enfermedades pulmonares intersiciales difusas (EPID) asociadas a la manipulación de piedra artificial, un material ampliamente utilizado que puede generar altas concentraciones de polvo respirable si no se aplican las medidas de protección adecuadas.

A diferencia de la silicosis, generada por materiales naturales, estas formas emergentes afectan a trabajadores más jóvenes y presentan una evolución más rápida y agresiva.

SISTEMAS DE PREVENCIÓN EN EL ÁMBITO LABORAL

Desde SEPAR han advertido de que este fenómeno pone de relieve la necesidad de adaptar los sistemas de prevención a nuevas realidades laborales, así como de reforzar la coordinación entre salud laboral y sistema sanitario para "mejorar la detección y el seguimiento de los casos".

La coordinadora del área de Neumología Ambiental y Ocupacional de SEPAR, Sandra Dorado, ha subrayado que la aparición de nuevos materiales y procesos productivos no puede ir por delante de la protección de la salud.

"Estamos viendo formas graves de enfermedad respiratoria en trabajadores jóvenes que podrían haberse evitado con medidas adecuadas de prevención y control. Este posicionamiento conjunto busca precisamente anticiparnos, generar conocimiento y trasladarlo a la práctica para evitar que estos casos sigan aumentando", ha señalado.

Por su lado, la SEMST ha recalcado que los equipos de protección individual deben considerarse como "la última medida en la prevención de riesgos laborales". En cambio, la sustitución de materiales nocivos por alternativas seguras, así como la implementación de sistemas cerrados de trabajo, son pasos prioritarios para garantizar una correcta prevención.

Estas medidas permiten reducir significativamente la incidencia no solo de patologías respiratorias, sino también de cáncer y enfermedades autoinmunes.

Ambas asociaciones han destacado que la prevención sigue siendo "la herramienta más eficaz": la sustitución de los materiales por otros sin contenido en sílice cristalina u otros componentes nocivos, la correcta ventilación de los espacios de trabajo, el uso de sistemas de corte en húmedo, la utilización de equipos de protección individual adecuados y la vigilancia periódica de la salud de los trabajadores son "elementos clave para reducir la exposición".

Al mismo tiempo, han insistido en la importancia de mejorar la formación y concienciación tanto de empleadores como de trabajadores, así como de garantizar el cumplimiento de la normativa vigente en materia de seguridad laboral.