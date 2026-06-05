Archivo - SEORL-CCC alerta del aumento de "patologías auditivas, respiratorias y oncológicas" a causa del "deterioro ambiental" - ISTOCK/ALEKSEJ SARIFULIN - Archivo

MADRID, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello (SEORL-CCC) ha alertado del aumento de "patologías auditivas, respiratorias y oncológicas" a causa del "deterioro ambiental", ya que la contaminación "no solo pasa una factura ambiental, también en la salud y, más específicamente, en la salud de oído, nariz y garganta".

"La evidencia científica acumulada en los últimos años apunta a que factores ambientales como el ruido del tráfico, la mala calidad del aire, el aumento de aeroalérgenos y el tabaquismo tienen un impacto directo sobre las patologías ORL", ha indicado con motivo de la celebración, este viernes, 5 de junio, del Día Mundial del Medio Ambiente.

En este contexto, esta sociedad científica ha destacado la posibilidad de aparición de "pérdida auditiva, acúfenos, rinitis, sinusitis, alteraciones de la voz y determinados tumores de cabeza y cuello". Al respecto, ha insistido en "la relación creciente entre las patologías atendidas" en consulta "y la exposición continuada a contaminantes ambientales".

"Uno de los principales factores de riesgo es la contaminación acústica, que afecta diariamente a millones de personas", ha concretado, para señalar que "el tráfico rodado genera, aproximadamente, el 85 por ciento del ruido ambiental urbano y cerca del 30 por ciento de la población española soporta niveles superiores a los recomendados por los organismos internacionales".

A juicio de los especialistas, "la exposición prolongada a elevados niveles sonoros no solo provoca molestias o alteraciones del sueño, sino que también puede favorecer pérdida progresiva de audición, hiperacusia -sensibilidad extrema al sonido- y acúfenos". Estos últimos son "pitidos persistentes en los oídos que pueden llegar a afectar gravemente a la calidad de vida", han divulgado, tras lo que han corroborado que "la Organización Mundial de la Salud (OMS) considera la contaminación acústica uno de los principales riesgos ambientales para la salud en Europa".

MALA CALIDAD DEL AIRE

Además del ruido, han puesto de relieve "la mala calidad del aire", que "se ha convertido en otro de los grandes factores de riesgo para la salud ORL". "La OMS estima que el 99 por ciento de la población mundial respira aire contaminado por encima de los límites considerados seguros", han afirmado, al tiempo que han apuntado que "diversos estudios científicos recientes han relacionado la exposición continuada a partículas contaminantes PM2,5 con un mayor riesgo de desarrollar tumores de cabeza y cuello, especialmente cáncer de laringe y cavidad oral".

Estas partículas ultrafinas, "con un diámetro inferior a 2,5 micras -unas 30 veces más pequeñas que el grosor de un cabello humano-", son "capaces de penetrar profundamente en las vías respiratorias", ha proseguido la SEORL-CCC, que ha agregado que "proceden principalmente del tráfico, las calefacciones, las combustiones industriales, el humo y la quema de combustibles fósiles".

Junto a ello, ha señalado que la contaminación atmosférica "tiene, además, un impacto muy directo sobre enfermedades inflamatorias respiratorias muy frecuentes en las consultas ORL", por lo que ha alertado de que "el aumento de contaminantes y aeroalérgenos ambientales favorece el empeoramiento de patologías como la rinitis alérgica y la sinusitis crónica".

"El incremento de temperaturas, los cambios estacionales más prolongados y el aumento de partículas en suspensión contribuyen a una mayor irritación e inflamación de la mucosa respiratoria", ha incidido, indicando también que "los problemas de la voz y la garganta también se asocian a ambientes secos, calefacción intensa, aire acondicionado y exposición a contaminantes".

Esta organización, que ha destacado "el impacto sanitario y medioambiental del tabaquismo", que es "el principal factor de riesgo evitable para el cáncer de cabeza y cuello" y que "genera millones de residuos contaminantes cada año", ha subrayado "la necesidad de incorporar la salud auditiva, respiratoria y vocal a las estrategias de prevención ambiental", así como la relevancia de "consultar ante síntomas persistentes como ronquera, pérdida progresiva de audición, obstrucción nasal continua, tinnitus o dolor de garganta mantenido en el tiempo".

Por último, el presidente de la SEORL-CCC, el doctor Serafín Sánchez, ha afirmado que las enfermedades que se tratan en las consultas ORL "demuestran cada vez más esa relación entre entorno y salud". "Lo que respiramos, escuchamos o consumimos termina teniendo consecuencias clínicas directas", ha finalizado.