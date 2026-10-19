Archivo - La SEOM pide seguir investigando para mejorar el pronóstico y calidad de vida de las pacientes de cáncer de mama - GOBIERNO DE ARAGÓN - Archivo

MADRID 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) ha destacado que pese a los "grandes avances en el tratamiento del cáncer de mama" que se están registrando en los últimas años, "es necesario seguir investigando, con el fin de mejorar el pronóstico y calidad de vida" de las pacientes.

"Todavía fallecen unas 6.000 mujeres al año por esta enfermedad, dejando constancia de todo lo que nos queda por hacer", ha sostenido la sociedad científica que, no obstante, ha puesto de relieve que cada vez las personas con la enfermedad viven "más y mejor". Todo ello en relación con el que ha informado de que es el tumor más frecuentemente diagnosticado en la mujer.

En este sentido, y en coincidencia con la celebración, este lunes, 19 de octubre, del Día Mundial del Cáncer de Mama, la SEOM ha señalado la estimación de que una de cada ocho mujeres lo padecerá, y de que en 2026 se diagnosticarán en España más de 38.000 casos y fallecerán unas 6.500 mujeres. La incidencia se incrementa de forma progresiva y preocupa especialmente el incremento en jóvenes, según objetiva un informe de la Red Española de Registros de Cáncer (REDECAN).

Es en este punto en el que ha insistido en que la investigación ha conseguido incrementar las curaciones, prolongar la supervivencia en cáncer avanzado y mejorar la calidad de vida. "En estos últimos años, hemos vivido un cambio de paradigma en el tratamiento de las pacientes de cáncer de mama, en los tres grandes subgrupos de este tumor", ha subrayado a través de su campaña de comunicación 'En Oncología, cada AVANCE se escribe en Mayúsculas'.

Así, ha expuesto que en cáncer de mama HER2-positivo avanzado, se ha desarrollado un grupo de fármacos, los conjugados anticuerpo-fármaco, en los que anticuerpos dirigidos frente a proteínas del tumor están unidos a un fármaco citotóxico, que es liberado dentro de la célula tumoral de forma selectiva. Entre ellos, destaca trastuzumab deruxtecan, que ha mostrado beneficios "de gran magnitud" en comparación con los tratamientos disponibles, ha señalado.

Por su parte, tucatinib, un nuevo fármaco con gran actividad a nivel del sistema nervioso central, lugar frecuente de metástasis en este grupo de pacientes, se une a medicamentos muy activos desarrollados previamente, como trastuzumab, pertuzumab o TDM-1, responsables de cambiar el pronóstico. Hace dos décadas, estos tumores eran considerados los de peor pronóstico, y en el momento actual, muchas pacientes logran largas supervivencias gracias a los fármacos desarrollados.

Además, recientemente se han presentado los resultados de dos estudios en pacientes de enfermedad localizada o localmente avanzada, en los que se ha evidenciado el beneficio con trastuzumab deruxtecan frente al estándar actual de tratamiento. Mientras, siguen los avances en el tratamiento de primera línea de la patología avanzada, en el que trastuzumab deruxtecan ha mostrado un beneficio en supervivencia libre de progresión frente a la terapia estándar de quimioterapia junto con trastuzumab y pertuzumab, y al que se suma este año tucatinib al mantenimiento para mejorar los resultados.

AVANCES EN TRIPLE NEGATIVO

En cáncer de mama triple negativo, el tratamiento con conjugados anticuerpo-fármaco anti-TROP2 se establece como el estándar en primera línea, tanto en pacientes cuyo tumor expresa el PD-L1, con la combinación de sacituzumab govitecan y pembrolizumab, como en aquellos que no expresan PD-L1 o no son candidatos a inmunoterapia, con sacituzumab govitecan o datopotamab deruxtecan.

"En este último año, hemos conocido los resultados de los estudios 'ASCENT-03' y 'TROPION-Breast02', que han demostrado un beneficio significativo de los nuevos conjugados anticuerpo-fármaco frente a TROP2 en comparación con la quimioterapia estándar", ha proseguido la SEOM, para agregar que "se consolida el tratamiento con pembrolizumab junto con la quimioterapia, al aumentar las respuestas completas patológicas y, sobre todo, reducir de forma significativa las recidivas y mejorar la supervivencia global".

Por último, en cáncer de mama luminal, que es el más frecuente, ha ofrecido que se están produciendo importantes avances, con nuevas estrategias que permiten revertir la resistencia a los tratamientos actuales. Así, se han desarrollado fármacos frente a mutaciones de PI3K o genes de su vía de señalización, como capivasertib, inavolisib, o más recientemente gedatolisib. Inavolisib es el tratamiento de elección para las pacientes que recaen durante o en el primer año tras la finalización de la terapia endocrina y cuyos tumores presentan una mutación en PIK3CA.

Junto a ello, ha manifestado que se continúa avanzando en nuevas estrategias de hormonoterapia, como los degradadores selectivos del receptor de estrógenos, como elacestrant, camizestrant, giredestrant o imlunestrant, especialmente activos en un subgrupo de pacientes cuyo tumor se había vuelto resistente a la hormonoterapia, y los PROTAC (vepdegestrant). Los degradadores, en especial giredestrant, "han irrumpido en la enfermedad precoz, al demostrar en el estudio 'LidERA' una reducción del 30 por ciento en el riesgo de recaída en pacientes de cáncer de mama precoz", avances que "se suman a los logrados por los inhibidores de CDK4/6, como abemaciclib y ribociclib, en enfermedad localizada de alto riesgo", ha apuntado.

"Este año, destaca el estudio 'OPTIMA', que objetiva que las pacientes con una plataforma genómica de bajo riesgo pueden omitir la quimioterapia de forma segura, independientemente del estado menopáusico y de la afectación ganglionar", ha proseguido, al tiempo que ha declarado que "los conjugados anticuerpo-fármaco son un pilar fundamental en el algoritmo terapéutico actual del cáncer de mama luminal avanzado, con un beneficio significativo con trastuzumab deruxtecan en pacientes con expresión baja de HER2, y de sacituzumab govitecan independientemente de la expresión de HER2".