Sentirse mejor en el trabajo sin cambiar de empleo: qué puede aportar la terapia psicológica

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MADRID, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un estudio publicado por la Asociación Americana de Psicología sugiere que una intervención psicológica basada en los principios de la terapia de aceptación y compromiso (ACT, por sus siglas en inglés) puede ayudar a las personas a afrontar los desafíos laborales, a la vez que mejora su bienestar y reduce su malestar psicológico. Los resultados de este ensayo controlado aleatorio se publican en la revista 'Journal of Counseling Psychology'.

“Esperábamos que la intervención ayudara a las personas a ser más flexibles psicológicamente, es decir, a mantenerse más abiertas a pensamientos y sentimientos difíciles sin dejar de actuar en función de lo que les importa, y a tener menos probabilidades de quedarse estancadas evitando o luchando contra esas experiencias”, relata el autor principal, Simon Grégoire, doctor de la Universidad de Quebec en Montreal, Canadá.

LA TERAPIA DE ACEPTACIÓN Y COMPROMISO PARA AFRONTAR LAS DIFICULTADES LABORALES

Para evaluar la eficacia de la intervención grupal basada en la Terapia de Aceptación y Compromiso para personas que enfrentan desafíos laborales o profesionales, el estudio incluyó a 164 adultos francófonos de Quebec, Canadá, la mayoría con títulos de pregrado y posgrado. Su edad promedio era de 42 años y aproximadamente el 81% eran mujeres. Algunos estaban atravesando transiciones profesionales o experimentaban síntomas de agotamiento o insatisfacción laboral, según sus propios informes, mientras que otros tenían dificultades para tomar decisiones profesionales o encontrar empleo.

Si bien numerosas investigaciones previas sugieren que la Terapia de Aceptación y Compromiso podría ser útil en el ámbito laboral, especialmente para trabajadores con empleos de alta presión a tiempo completo, ningún estudio anterior había examinado si podría ofrecer beneficios especiales para quienes tienen condiciones laborales menos estables. Poco más de la mitad de los participantes del estudio tenían empleos permanentes; el resto eran empleados temporales, autónomos, desempleados o estaban de baja por enfermedad.

“Los trabajadores con empleos precarios rara vez son objeto de estudio, a pesar de que su número está aumentando en los países desarrollados y de que sus condiciones laborales, sin duda, los exponen a un mayor riesgo de estrés” apuntan los autores.

SIETE SESIONES DE TERAPIA GRUPAL EN LÍNEA PARA MEJORAR EL BIENESTAR LABORAL

La intervención consistió en siete sesiones grupales semanales en línea de 2,5 horas cada una. Los participantes fueron asignados aleatoriamente al grupo de intervención o a un grupo de control en lista de espera que no recibió ninguna intervención durante el período inicial de comparación de siete semanas. Posteriormente, a quienes se encontraban en la lista de espera se les ofreció la intervención.

A lo largo del estudio, los participantes exploraron pensamientos y emociones difíciles relacionados con sus situaciones laborales, identificaron lo que era importante para ellos a nivel personal y profesional, y desarrollaron planes para alcanzar metas coherentes con esos valores. Las sesiones incluyeron debates grupales, ejercicios de atención plena y otras técnicas, estrategias educativas y actividades para realizar en casa.

LA INTERVENCIÓN MEJORA EL BIENESTAR Y REDUCE EL MALESTAR PSICOLÓGICO

En comparación con los participantes en lista de espera, quienes participaron en la intervención reportaron mayor flexibilidad psicológica, bienestar y sentido en su vida profesional, así como menor malestar psicológico e inflexibilidad psicológica. Estas mejoras se mantuvieron en la semana 17, aproximadamente nueve semanas después de finalizada la intervención.

Los investigadores advirtieron que el estudio no fue diseñado para comparar la efectividad de esta intervención basada en la Terapia de Aceptación y Compromiso (ACT) con otros enfoques psicológicos o profesionales. El estudio también se basó en medidas autoinformadas, y los investigadores no hicieron un seguimiento de la realización de las actividades por parte de los participantes entre sesiones. Los facilitadores del estudio tenían formación en Terapia de Aceptación y Compromiso y facilitación de grupos, y recibieron supervisión de un psicólogo experimentado; los autores del estudio no supervisaron de forma independiente la fidelidad con la que los facilitadores siguieron la intervención.

SENTIRSE MEJOR NO IMPLICA UNA MAYOR IMPLICACIÓN EN LA CARRERA PROFESIONAL

Los investigadores se sorprendieron al descubrir que, a pesar de las mejoras en el bienestar y otros indicadores, los participantes que inicialmente recibieron la intervención Terapia de Aceptación y Compromiso no se involucraron significativamente más en sus carreras en comparación con quienes estaban en lista de espera. En cambio, según Grégoire, la intervención podría ayudar a algunas personas a reconsiderar el lugar que ocupa el trabajo en una vida plena.

“Las intervenciones de Terapia de Aceptación y Compromiso pueden ayudar a las personas a tener más claridad sobre lo que les importa, y esa claridad no siempre apunta al trabajo que desempeñan actualmente”, incide Grégoire. “Algunos pueden haberse dado cuenta de que su trabajo ya no se ajusta a sus valores; otros pueden haber encontrado lo que buscaban fuera del trabajo, en pasatiempos, voluntariado o tiempo con la familia. No podemos determinar con nuestros datos cuál de estas situaciones se produjo”.

LOS MANUALES DE LA INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA ESTÁN DISPONIBLES GRATIS

Los manuales para facilitadores y participantes de esta intervención están disponibles públicamente a través del Open Science Framework, lo que permite a los orientadores profesionales y psicólogos utilizar la intervención sin costes de licencia.