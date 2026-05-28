Archivo - SEN indica que el retraso en detección de esclerosis múltiple puede llegar a los tres años en "un 20% de los pacientes" - GAYSORN EAMSUMANG/ISTOCK - Archivo

MADRID, 28 May. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora del Grupo de Estudio de Esclerosis Múltiple de la Sociedad Española de Neurología (SEN), la doctora Ana Belén Caminero, ha señalado que uno "de los grandes retos" en esta enfermedad "sigue siendo reducir el tiempo que transcurre desde la aparición de los primeros síntomas hasta el diagnóstico y el inicio del tratamiento", ya que "puede alcanzar hasta tres años en al menos un 20 por ciento de los pacientes".

"En España, el retraso medio hasta el diagnóstico y el inicio del tratamiento se sitúa entre uno y dos años", ha manifestado, tras lo que ha subrayado que "mejorar los tiempos de diagnóstico es importante". "Cuanto antes se diagnostique la enfermedad, antes podremos actuar para frenar su progresión y retrasar la acumulación de discapacidad", ha explicado.

Así, y con motivo de la celebración, este sábado, 30 de mayo, del Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, Caminero ha incidido en que "en los últimos años se han producido avances muy relevantes en el diagnóstico", ya que "la resonancia magnética permite detectar lesiones con mayor precisión, y también se ha avanzado en el análisis del líquido cefalorraquídeo y de marcadores biológicos en sangre".

"Aunque todavía no disponemos de un único biomarcador que confirme por sí solo la enfermedad, cada vez contamos con más herramientas para diagnosticar antes y con mayor seguridad", ha explicado, al tiempo que ha insistido en que "diagnosticar antes es tratar antes, y tratar antes significa ofrecer a los pacientes más oportunidades de preservar su autonomía, su calidad de vida y su proyecto vital".

A su juicio, "la concienciación de la sociedad, la formación de los profesionales sanitarios, el acceso a pruebas diagnósticas y el impulso de la investigación son fundamentales para seguir mejorando la vida de las personas con esclerosis múltiple". Esta, según la citada sociedad científica, es "una enfermedad neurológica crónica, autoinmune e inflamatoria del sistema nervioso central que es una de las principales causas de discapacidad en adultos jóvenes".

SE ESTIMA QUE HAY TRES MILLONES DE AFECTADOS EN EL MUNDO

"Según los últimos datos del 'Atlas de la Esclerosis Múltiple', el número de personas con esclerosis múltiple en todo el mundo ha pasado de 2,3 millones en 2013 a 2,8 millones en 2020 y a 2,9 millones en 2023, unas cifras que permiten estimar que actualmente ya podría haber más de tres millones de personas afectadas por esta enfermedad", ha indicado, concretando que "en la última década, el número de personas diagnosticadas de esclerosis múltiple en el mundo ha aumentado en más de un 26 por ciento".

A juicio de los expertos, este incremento "se relaciona, en parte, con una mayor concienciación y a la mejora de las técnicas diagnósticas". "No obstante, también se está observando un mayor número de diagnósticos en mujeres y en población pediátrica, por razones sobre cuyas causas aún se sigue investigando", ha aclarado, para añadir que en España, "afectaría a más de 58.000 personas y cada año se diagnostican alrededor de 2.000 nuevos casos".

En esta patología "se produce una respuesta anómala del sistema inmunitario contra el sistema nervioso central, dañando la mielina, la capa que protege las fibras nerviosas", ha divulgado Caminero, quien ha agregado que, "cuando este daño se produce, la transmisión de los impulsos nerviosos se altera, dando lugar a síntomas muy diversos". Es "una enfermedad muy heterogénea, en la que no todos los pacientes presentan los mismos síntomas, ni la misma evolución, ni el mismo grado de discapacidad", ha afirmado.

En relación con esta sintomatología, desde la SEN han apuntado que depende "de las zonas del cerebro y de la médula espinal que se vean afectadas". "Entre los síntomas más frecuentes se encuentran la fatiga, la debilidad, los trastornos de sensibilidad, los problemas de visión, las alteraciones del equilibrio y la coordinación, los espasmos musculares, los problemas esfinterianos y, en algunos casos, alteraciones cognitivas y emocionales", han expuesto, destacando que "el dolor, además, está presente en más de la mitad de los pacientes".

SUELE DEBUTAR ENTRE LOS 20 Y LOS 40 AÑOS

Por otra parte, y "aunque la enfermedad puede aparecer a cualquier edad", han puesto de relieve que "suele debutar entre los 20 y los 40 años", razón por la que "es una de las principales causas de discapacidad no traumática en adultos jóvenes". "Afecta, al menos, al doble de mujeres que de hombres, si bien en los hombres la evolución puede ser más agresiva y asociarse a una progresión más rápida de la discapacidad", han sostenido.

"La mayoría de los pacientes presentan inicialmente formas remitentes-recurrentes, caracterizadas por la aparición de brotes o episodios de déficit neurológico seguidos de periodos de recuperación parcial o completa", han proseguido, tras lo que han declarado que "en un porcentaje de pacientes, la enfermedad puede tener, desde el inicio, una evolución progresiva o evolucionar con los años hacia un empeoramiento progresivo".

En este sentido, han señalado que "las formas progresivas siguen representando uno de los principales retos terapéuticos, ya que todavía existen menos opciones de tratamiento para estos pacientes, que suponen, aproximadamente, entre el 10 y el 15 por ciento de los casos".

Por último, Caminero, que ha destacado que ahora se dispone "de terapias capaces de cambiar el pronóstico de muchos pacientes" de esclerosis múltiple, ha declarado que se sigue "avanzando hacia una Medicina más personalizada, que permita seleccionar la mejor estrategia terapéutica en función del perfil y la evolución de cada persona".