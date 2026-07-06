La SEMPSPGS destaca que el estudio ENEAS II alcanza una participación histórica en seguridad del paciente

Archivo - Imagen de recurso de un paciente. - PEOPLEIMAGES/ISTOCK - Archivo

MADRID 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública y Gestión Sanitaria (SEMPSPGS) ha informado de que el Estudio Nacional de Eventos Adversos y Sobreutilización II (ENEAS II) ha alcanzado la participación de 167 hospitales, cerca de 1.450 profesionales sanitarios y 22.235 pacientes incluidos hasta la fecha, consolidándose como la mayor iniciativa de investigación en seguridad del paciente desarrollada en España.

"Está cumpliendo con precisión el cronograma del estudio diseñado, de tal modo que prácticamente está concluida la Fase 1, y en breve pasaremos a la fase 2", ha informado la SEMPSPGS en un comunicado.

Asimismo, la sociedad ha destacado que el ENEAS II se ha consolidado como la iniciativa de investigación en seguridad del paciente de mayor alcance nacional e internacional y espera que supere al estudio 'Harvard Medical Practice Study'.

Por ello, la SEMPSPGS y la Dirección Científica del estudio han querido expresar su reconocimiento a todos los equipos participantes, cuya implicación afirman que está haciendo posible un proyecto que supera las expectativas de un estudio de estas características, plenamente integrado en la práctica asistencial real y con una capacidad de mejora de la calidad asistencial y la seguridad del paciente de gran valor.

En este contexto, la sociedad subraya que la fase 1 permanecerá abierta hasta el 15 de julio. Tras ello, se pasará a la fase 2, "cumpliendo con precisión el cronograma del estudio", ha añadido.

Por último, SEMPSPGS sostiene que el estudio mantiene la comparabilidad con el ENEAS original e incorpora mejoras clave, como la combinación de diseño transversal utilizado en los últimos estudios de medición de EA con el seguimiento longitudinal tradicional en una submuestra. "Lo que permite incorporar las novedades metodológicas en el campo con la comparabilidad con la muestra original y con el resto de estudios internacionales", agrega.

Además, apunta que se amplía el enfoque tradicional hacia el impacto económico de los EA y de la sobreutilización del uso hospitalario por hospitalizaciones potencialmente evitables, reforzando una visión integral de la seguridad del paciente y la eficiencia del sistema sanitario