La SEMPSPGS alerta de que las lluvias torrenciales pueden generar impactos directos e indirectos sobre la salud - María José López - Europa Press

MADRID 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública y Gestión Sanitaria (SEMPSPGS) ha alertado de que lluvias torrenciales e inundaciones como las que se están produciendo estas semanas en toda España pueden generar impactos directos e indirectos sobre la salud, por lo que ha pedido reforzar la preparación ante eventos climáticos extremos.

Esta sociedad científica ha señalado que entre estos riesgos se encuentran lesiones, ahogamientos y accidentes relacionados con arrastres de agua o daños en infraestructuras, así como interrupciones en la atención sanitaria y en el acceso a tratamientos, especialmente en personas con enfermedades crónicas. Por ello, ha llevado a cabo el citado llamamiento para ejecutar esta estrategia preventiva, la cual debe acometerse desde un enfoque de salud pública.

España, por su localización y características climáticas, es especialmente vulnerable a estos fenómenos, que se suman a otros riesgos climáticos, como las olas de calor y los incendios, alternancia de extremos que supone un desafío creciente para la salud de la población y para los sistemas sanitarios y sociales.

Ante esta coyuntura, desde el Comité de Estudios de Cambio Climático de la SEMPSPGS se ha recordado que, tras los episodios agudos, el deterioro de la calidad del agua y de los alimentos, la contaminación de redes de abastecimiento y el contacto con aguas residuales incrementan el riesgo de enfermedades infecciosas, principalmente gastrointestinales.

SALUD RESPIRATORIA Y CARDIOVASCULAR

Además, se ha indicado que la humedad persistente en viviendas y edificios dañados favorece la aparición de mohos y contaminantes del aire interior, con impacto sobre la salud respiratoria y cardiovascular, y puede facilitar la proliferación de mosquitos vectores de patologías. A todo se suma un impacto relevante en la salud mental, con aumento de estrés, ansiedad y otros problemas psicológicos asociados a pérdidas materiales, desplazamientos y alteración del entorno social.

A juicio de la SEMPSPGS, lo anterior afecta de manera desproporcionada a mayores, población infantil, pacientes crónicos, personas con discapacidad o dependencia, ciudadanos con menos recursos y quienes residen en viviendas precarias o en zonas de riesgo, por lo que la adaptación debe incorporar medidas específicas de protección y seguimiento de estos grupos.

Integrar la salud en las políticas de adaptación climática, reforzando los sistemas de alerta temprana y la comunicación de riesgos, incorporando el riesgo climático en la planificación sanitaria y de protección civil, actualizando los mapas de inundabilidad y protegiendo las infraestructuras críticas, especialmente las sanitarias y sociosanitarias, es la receta que ha facilitado esta organización.

Por último, la SEMPSPGS, que considera clave asegurar la continuidad asistencial y el suministro de medicamentos, intensificar la vigilancia epidemiológica tras los eventos y mejorar la coordinación entre salud pública, servicios sociales y emergencias, aboga por informar y capacitar a la ciudadanía en la percepción del riesgo y las medidas de autoprotección.