La SEMICYUC informa de "mínimos históricos" en las infecciones adquiridas en las UCI

MADRID 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias (SEMICYUC) ha informado este miércoles sobre "mínimos históricos" en las infecciones adquiridas en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), unos datos que siguen la tendencia a la baja tras la pandemia de Covid-19.

"Los datos que se presentaron son positivos y hemos demostrado que los Proyectos Zero están vivos, con cada vez más profesionales implicados y participando en ellos", ha indicado el presidente de la SEMICYUC, el doctor José Garnacho, después de que los coordinadores de los Proyectos Zero hayan presentado en el Ministerio de Sanidad los últimos datos de incidencia, en una iniciativa coordinada por la SEMICYUC, la Sociedad Española de Enfermería Intensiva y Unidades Coronarias (SEEIUC) y el propio Ministerio.

Tras ello, ha subrayado que este hecho "reafirma" la trayectoria del organismo en la reducción de este tipo de infecciones, así como en la prevención de las infecciones por bacterias multirresistentes y para erradicar los posibles brotes.

Los datos de bacteriemias, neumonías asociadas a ventilación mecánica e infección por bacterias multirresistentes han logrado superar los objetivos marcados antes de la pandemia, algo que no ha ocurrido con las infecciones de tracto urinario asociadas a dispositivos.

El Proyecto Bacteriemia Zero (BZ) ha marcado la densidad de incidencia "más baja de su historia", con apenas 2,04 casos por cada 1.000 días de uso de catéter venoso central. Las bacteriemias secundarias también han bajado hasta el 0,98.

"Aún hay margen de mejora en el uso del dispositivo, pero los resultados son muy satisfactorios. Ahora toca mantener esta cultura de la seguridad, que todas las Unidades entiendan que son eventos prevenibles y trabajemos en ello para evitarlos", ha expresado el coordinador de BZ, el doctor Xavier Nuvials.

NEUMONÍA ZERO, EL PROYECTO QUE EXPERIMENTA UNA MAYOR BAJADA

La iniciativa Neumonía Zero (NZ) ha sido el que ha experimentado una mayor bajada en los años pospandemia (37 por ciento) hasta situarse en los 5,32 casos de neumonía asociada a ventilación mecánica por cada 1.000 días, siendo "ligeramente inferior" a la de 2019 (5,4).

"Hay que felicitarse, pero el objetivo es mantener la línea decreciente que ya teníamos antes de la pandemia. Nosotros teníamos un área de mejora mayor que otros Proyectos Zero; y gracias a la actualización y a la formación en este campo que llevamos a cabo desde Medicina Intensiva, estamos afinando mucho más su manejo. Todo ello sin olvidar las novedades que vamos implementando en cada vez más Unidades y que permiten controlar mejor los factores de riesgo", ha indicado el coordinador de NZ, el doctor Manuel Álvarez.

Cabe destacar que Resistencia Zero (RZ) ha marcado "por segundo año consecutivo" la ratio más baja de incidencia por bacterias multirresistentes de su historia, con un 0,29; mientras tanto, la colonización el ingreso en la UCI ha bajado incluso a una incidencia del 1,51 por ciento de los casos, menos de la mitad de lo que ocurría en 2022.

A pesar de ello, el coordinador de RZ, el doctor José Garnacho, ha advertido de que en la actualidad se mantienen al alza las colonizaciones por multirresistentes previamente al ingreso, bien sea en la comunidad o en otras dependencias hospitalarias, pasando del 3,28 por ciento en 2022 al 4,1 por ciento est 2025.

Junto con estos datos, el especialista ha presentado la actualización del programa, en el que se expone que su principal objetivo es mantener por debajo del 40 por ciento la proporción de multirresistencias adquiridas en la UCI respecto al total, reduciendo un 2 por ciento anual tanto las infecciones como la mortalidad tras 48 horas de ingreso.

Infecciones del Tracto Urinario Zero (ITU Zero) es el único de los Proyectos Zero que no ha logrado alcanzar el objetivo marcado en su inicio, aunque sigue experimentando una tendencia a la baja hasta llegar al 2,79 por ciento, un 30 por ciento menos que en 2022.

Su coordinadora, la doctora Mercedes Catalán, también ha recalcado que la bajada de la proporción del uso de sonda uretral ya en cifras ligeramente por debajo de las del año 2019, con 0,83 días de uso por el total de estancias.

Desde la SEMICYUC se ha reconocido que bajar las tasas va a ser "cada vez más difícil" debido a que ya se encuentran en índices óptimos, pero que "no hay que bajar los brazos", motivo por el que pretenden integrar cada vez más hospitales en los estudios de control para que lleven a cabo los protocolos.