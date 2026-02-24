La SEMG subraya que un porcentaje "significativo" de las diabetes del adulto "podría estar mal clasificado" - SEMG

MADRID 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La miembro del Grupo de Trabajo de Cardiovascular y Diabetes de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG), la doctora María Sanz, ha subrayado que un porcentaje "significativo" de las diabetes del adulto "podría estar mal clasificado", ya que "en realidad correspondería a formas específicas de la enfermedad".

Sanz ha participado en la II Jornada de Actualización en Diabetes de esta sociedad científica, encuentro que se ha celebrado en Madrid y que ha estado dirigido a los integrantes de su Área de Cardiovascular y Diabetes. "En concreto, entre un 2 y un 12 por ciento sería diabetes autoinmune del adulto, mientras que entre un 1 y un 2 por ciento serían casos de diabetes monogénica", ha explicado.

"Sin embargo, la mayoría de estos pacientes están etiquetados como diabetes mellitus tipo 1 o diabetes mellitus tipo 2 en la práctica habitual", ha continuado esta facultativa, quien ha añadido que "estos porcentajes, ampliamente recogidos en revisiones clínicas y guías especializadas en diabetes, ponen de manifiesto la necesidad de extremar la sospecha diagnóstica, especialmente en Atención Primaria".

A juicio de Sanz, "un diagnóstico erróneo de diabetes mellitus tipo 2 no es inocuo", ya que "puede conllevar importantes consecuencias clínicas y sociosanitarias, como fracaso terapéutico precoz, mayor riesgo de complicaciones, incremento del gasto sanitario innecesario, pérdida de oportunidades para el cribado familiar -especialmente relevante en el caso de la monogénica- y, en última instancia, un impacto negativo en la calidad de vida del paciente".

ESTRATEGIAS DE CRIBADO

Por todo ello, desde la SEMG han señalado que es necesario implementar estrategias de cribado dirigidas a identificar a aquellos pacientes con mayor probabilidad de haber sido mal diagnosticados. Entre las características que deberían alertar se encuentran fracaso terapéutico precoz, índice de masa corporal (IMC) bajo, pérdida de peso no explicada, antecedentes familiares sugestivos de formas monogénicas y evolución clínica atípica para una diabetes mellitus tipo 2 convencional.

Además, esta sociedad científica ha recordado que documentos de consenso de entidades como la Asociación Estadounidense de Diabetes (ADA, por sus siglas en inglés) mencionan la importancia de reconocer subtipos de diabetes autoinmune y monogénica en adultos como parte de un enfoque diagnóstico más preciso.

"La sospecha fundada y el cribado dirigido pueden marcar la diferencia entre un abordaje terapéutico ineficaz y una estrategia personalizada, con impacto directo en el pronóstico y en la eficiencia del sistema sanitario", ha insistido Sanz en esta cita, en la que también se han pronunciado ponencias sobre el fenotipado en diabetes, la atención temprana en prediabetes y la intensificación temprana en el tratamiento de la diabetes tipo 2 de reciente diagnóstico.

Junto a ello, han tenido protagonismo en este evento el control de los factores de riesgo cardiovascular en diabetes mellitus, las novedades en lípidos, los últimos datos en obesidad y diabetes tipo 2, la enfermedad metabólica hepática, la patología renal crónica y las aplicaciones de la Inteligencia Artificial (IA) en el manejo de la diabetes.