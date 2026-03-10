Archivo - La semFYC alerta del aumento del estrés psicosocial como motor de las bajas por Salud Mental - SIMONAPILOLLA/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El coordinador del Grupo de Trabajo de Salud Mental de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC), el doctor Víctor Expósito, ha alertado del aumento del estrés psicosocial como motor de las bajas por Salud Mental, lo que ha indicado en un nuevo episodio del pódcast 'Píldoras de ciencia en abierto'.

"Aunque la mayor incidencia de Incapacidades Temporales (IT) sigue situándose en los problemas musculoesqueléticos y respiratorios, el incremento acumulado en Salud Mental es exponencial", ha declarado, destacando "más de un 80 por ciento de aumento". Todo en el contexto de que, "desde 2017 a 2024", las bajas en general "han aumentado un 60 por ciento".

En este sentido, desde la citada sociedad científica han puesto de relieve el aumento del estrés psicosocial asociado a las condiciones laborales y sociales actuales. La duración media de los procesos también se ha acentuado, pasando "de 67 días a 98 días y medio en 2024", ha explicado Expósito en relación con las IT, que afectan principalmente a mujeres, a colectivos vulnerables y a personas de entre 30 y 40 años.

"El trabajo es un determinante social de la salud", ha subrayado, al tiempo que ha advertido de que "cuando el empleo tiene dinámicas de explotación, puede derivar en ansiedad, depresión y otros problemas que requieren atención sanitaria". "Factores como jornadas excesivas, imprevisibilidad horaria, alta exigencia emocional o inestabilidad contractual forman parte de lo que denomina 'precariedad integral'", ha completado.

LA IT, UNA INDICACIÓN TERAPÉUTICA

A su juicio, la IT, que debe contemplar a los cuidadores, "no es un derecho laboral, sino que tiene una indicación terapéutica". Esta puede ser beneficiosa, por ejemplo, para facilitar ajustes y reducir carga en casos de depresión, pero también puede resultar contraproducente en determinados trastornos de ansiedad si refuerza la evitación.

"El aumento de bajas por Salud Mental no es un fallo del médico de Familia, ni tampoco un abuso del trabajador", ha proseguido Expósito, que considera que este se debe a "un modelo laboral más exigente, un sistema asistencial tensionado y una falta de coordinación estructural entre empresas y niveles asistenciales".

Por todo ello, ha indicado que la solución "no es restringir las bajas, sino hacerlas más terapéuticas", así como "mejorar el diagnóstico precoz" y una más óptima coordinación "con las empresas para mejorar las condiciones laborales".