SEMES recalca la importancia de mantener la vigilancia epidemiológica ante la reaparición del Nipah en India

MADRID 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES) ha recordado la relevancia de la vigilancia epidemiológica y del enfoque 'One Health' tras la detección de dos casos de virus Nipah en India, aunque el riesgo en España sea muy bajo.

La médico del grupo de One Health de SEMES, María Cubillo Jiménez, ha recordado, con la reaparición de este virus, que "la salud humana, la salud animal y la salud ambiental están profundamente interconectadas". Por ello, ha asegurado que el enfoque 'One Health', que es la interconexión entre personas, animales y medio ambiente, es la herramienta que les permite anticiparse, detectar de forma precoz y dar una respuesta coordinada.

Según las autoridades indias, los casos de este virus fueron confirmados por laboratorio, y aseguran que no se ha detectado transmisión secundaria y que el seguimiento realizado a 196 personas ha dado negativo. Este virus ARN zoonótico fue identificado por primera vez en 1998, en murciélagos frugívoros. Este patógeno tiene una gran capacidad para infectar a animales domésticos, en especial al cerdo, por lo que es necesario "integrar la vigilancia humana, veterinaria y ambiental".

La transmisión a los seres humanos se puede producir de distintas formas, desde el contacto con animales infectados hasta el consumo de alimentos contaminados. También se puede producir a través de gotas respiratorias y en algunas circunstancias, el contagio puede suceder entre personas.

Las manifestaciones clínicas son también muy variables. Hay cuadros asintomáticos y hay otros casos en los que el virus deriva en infecciones graves que causan insuficiencia respiratoria aguda o encefalitis. De hecho, la Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que la mortalidad puede situarse entre el 40 y el 75 por ciento.

RIESGO EN ESPAÑA

Desde que se descubrió, este virus se ha limitado a Bangladesh, India, Malasia y Singapur. En España, el riesgo actual es muy bajo y se circunscribe a viajeros procedentes de estas áreas.

Sin embargo, los Servicios de Urgencias recomiendan "mantener un alto nivel de sospecha en pacientes con encefalitis aguda o insuficiencia respiratoria grave" que hayan estado en "regiones endémicas en los últimos 21 días", todavía más si presentan fiebre u otros síntomas sistémicos. Como no existe una vacuna o un tratamiento antiviral específico, la clave sigue siendo la detección precoz, la recogida sistemática del antecedente epidemiológico y la aplicación estricta de las medidas de aislamiento y protección.

"Aunque el riesgo para España es muy bajo, mantener una vigilancia sensible y una adecuada preparación en los Servicios de Urgencias es esencial para proteger a la población y garantizar la seguridad de los profesionales", ha concluido Cubillo.