Archivo - SEMDOR lanza 'Yo trato el dolor', acción que reivindica el papel de diferentes sanitarios en su prevención y asistencia - FIZKES/ ISTOCK - Archivo

MADRID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española Multidisciplinar del Dolor (SEMDOR) ha dispuesto la campaña 'Yo trato el dolor', iniciativa con la que busca reivindicar el papel que desempeñan médicos, enfermeros, fisioterapeutas, psicólogos, dentistas y farmacéuticos en la prevención, evaluación, tratamiento, educación sanitaria y seguimiento de las personas que viven con dolor.

"Durante mucho tiempo, hemos asociado tratar el dolor casi exclusivamente con la intervención médica o farmacológica", ha indicado el presidente de la sociedad científica, el doctor Luis Miguel Torres Morera, quien ha añadido que "ambas son fundamentales". No obstante, "hoy sabemos que el abordaje puede necesitar también de Enfermería, Fisioterapia, Psicología, Odontología o Farmacia", ha apuntado.

Así, y con motivo de la celebración, este sábado, 17 de octubre, del Día Mundial contra el Dolor, ha subrayado que "reconocer el papel de todos estos profesionales permite ofrecer respuestas más adaptadas a la realidad de cada paciente". De hecho, ha explicado que "no todos" los que tienen dolor necesitan lo mismo "ni tienen que pasar por los mismos profesionales".

"La multidisciplinariedad consiste precisamente en poder identificar qué necesita cada persona y sumar, cuando sea necesario, diferentes conocimientos y herramientas alrededor de un mismo objetivo", que es "mejorar su salud, su función y su calidad de vida", ha continuado Torres Morera.

UNO DE CADA CUATRO ADULTOS PADECE DOLOR CRÓNICO

La situación actual en relación con el dolor en España muestra que uno de cada cuatro adultos vive con él en su forma crónica, y es que la prevalencia ronda el 26 por ciento. Además, se estima que cerca del 27 por ciento de los pacientes desconoce la causa de una situación clínica que puede tener consecuencias mucho más amplias que la propia sensación dolorosa.

Al respecto, diversos estudios han mostrado que entre las personas con dolor crónico se da con mayor frecuencia una serie de limitaciones para realizar actividades de la vida diaria, así como una mayor presencia de ansiedad y depresión y peor calidad de vida. Por ello, ha sostenido que su abordaje no puede reducirse únicamente a tratar un síntoma o a prescribir un medicamento.

"Según las características y necesidades de cada paciente, pueden resultar relevantes la evaluación clínica y el diagnóstico, el tratamiento farmacológico o intervencionista, la recuperación de la función y el movimiento, la educación sanitaria, el seguimiento de los tratamientos o el abordaje de factores psicológicos relacionados con la experiencia y el afrontamiento del dolor", ha proseguido.

Además, ha expuesto que existen ámbitos específicos, como el dolor orofacial, en los que la Odontología "desempeña un papel fundamental", mientras que el farmacéutico "puede contribuir desde su ámbito profesional a favorecer el uso seguro y adecuado de los medicamentos, la adherencia y la detección de posibles problemas relacionados con el tratamiento".