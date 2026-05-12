La semaglutida también podría reducir el consumo excesivo de alcohol, según un pequeño ensayo clínico

Archivo - Ozempic, semaglutida, - CAROLINA RUDAH/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 12 May. (EUROPA PRESS) -

Los medicamentos basados en semaglutida se han convertido en protagonistas del debate médico por sus efectos sobre el peso y la diabetes. Pero ahora los investigadores empiezan a explorar otra posible utilidad inesperada que podría abrir nuevas vías en el tratamiento de las adicciones. Un pequeño ensayo clínico realizado en Dinamarca ha observado cambios relevantes en personas con obesidad y problemas de consumo de alcohol tras varios meses de tratamiento

LA SEMAGLUTIDA PODRÍA REDUCIR EL CONSUMO EXCESIVO DE ALCOHOL

Un ensayo con 108 adultos con obesidad que buscaban tratamiento para el consumo de alcohol reveló que una inyección semanal de semaglutida redujo los días de consumo excesivo de alcohol en los últimos 30 días en un promedio de aproximadamente 12 días, un 50% más que la reducción de ocho días observada en el grupo placebo, según un pequeño estudio realizado en el Hospital Bispebjerg de Dinamarca.

El trastorno por consumo de alcohol representa el 5% de las muertes anuales en todo el mundo, y existe una necesidad urgente de nuevos tratamientos. Este estudio es el primer ensayo controlado aleatorizado que investiga si los GLP-1 pueden reducir la ingesta de alcohol en pacientes con obesidad que buscan tratamiento para el trastorno por consumo de alcohol.

El ensayo, que se publica en 'The Lancet', se llevó a cabo en un centro de salud mental en Dinamarca. A todos los participantes se les ofreció terapia cognitivo-conductual y fueron asignados aleatoriamente a recibir una dosis semanal de semaglutida o un placebo. Al inicio del ensayo, los pacientes habían tenido un promedio de 17 días de consumo excesivo de alcohol en los últimos 30 días.

Después de seis meses, los pacientes que recibieron semaglutida tuvieron un promedio de aproximadamente cinco días de consumo excesivo de alcohol en los 30 días anteriores, en comparación con nueve días en el grupo placebo. Además, al inicio del ensayo, los participantes habían consumido un promedio de aproximadamente 2.200 g de alcohol en los 30 días previos, cifra que disminuyó a unos 650 g/30 días con semaglutida y a 1.175 g/30 días con placebo tras seis meses.

EXPERTOS PIDEN PRUDENCIA PESE AL CRECIENTE INTERÉS POR LOS GLP-1

Los autores destacan limitaciones clave, como el tamaño reducido del estudio y la falta de seguimiento posterior para evaluar los cambios en el consumo de alcohol. Sin embargo, señalan que el estudio se suma a la creciente evidencia sobre el uso de agonistas del receptor GLP-1 en el trastorno por consumo de alcohol, con un potencial impacto en millones de personas, dadas las elevadas tasas mundiales de este trastorno y de obesidad.