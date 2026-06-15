La semaglutida protege los huesos: reduce un 15% las fracturas en pacientes con diabetes tipo 2

Archivo - Ozempic, semaglutida, - CAROLINA RUDAH/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La semaglutida forma parte de un grupo de medicamentos conocidos como agonistas del receptor del péptido similar al glucagón tipo 1 (GLP-1), que se utilizan para tratar la diabetes tipo 2 y la obesidad. Estudios previos habían demostrado que la pérdida de peso rápida con GLP-1 puede provocar huesos más delgados y fracturas, mientras que una pérdida de peso más moderada y lenta puede preservar la masa ósea.

Los científicos de la Universidad de Stanford sabían que la semaglutida ayudaba a las personas a perder más peso que las generaciones anteriores de medicamentos contra la obesidad, pero carecían de evidencia que comparara el efecto de la semaglutida sobre la salud ósea con el de otros medicamentos contra la obesidad.

En personas con diabetes tipo 2, la semaglutida se asocia con una reducción del 15% en las fracturas óseas y una mayor pérdida de peso en comparación con otros medicamentos contra la obesidad, según un estudio de la Universidad de Stanford (Estados Unidos) que se presenta en ENDO 2026, la reunión anual de la Sociedad Endocrina en Chicago, Illinois.

Si bien estos resultados resaltan los posibles efectos protectores de la semaglutida sobre los huesos, los autores recomiendan que se realicen estudios prospectivos para confirmar los hallazgos.

UN HALLAZGO INESPERADO PRESENTADO EN EL ENDO 2026

Jairo Noreña, ex becario de endocrinología del Centro Médico de la Universidad de Stanford en Palo Alto, California, y sus colaboradores evaluaron los cambios en el índice de masa corporal (IMC) y la incidencia de fracturas en personas con diabetes tipo 2 que tomaban semaglutida, dulaglutida o terapias alternativas orales para la pérdida de peso como fentermina/topiramato y bupropión/naltrexona.

"Las fracturas óseas son dolorosas, costosas y pueden afectar seriamente la calidad de vida, especialmente a medida que las personas envejecen", declara Noreña. "Esperamos que este estudio fomente el monitoreo de la salud ósea en los programas de pérdida de peso".

MENOS PESO Y UNA ESTRUCTURA ÓSEA MÁS FUERTE

El equipo realizó un análisis de cohorte retrospectivo utilizando el conjunto de datos de registros médicos electrónicos Atropos Health Eos, que representa a 161 millones de pacientes atendidos en hospitales comunitarios y centros médicos académicos de Estados Unidos desde enero de 2016 hasta diciembre de 2023. Los participantes fueron adultos de 18 años o más diagnosticados con diabetes tipo 2, sin antecedentes de fracturas previas ni uso de medicamentos para la osteoporosis.

El grupo de intervención recibió semaglutida (n = 26.324), mientras que el grupo de control recibió dulaglutida, fentermina/topiramato o bupropión/naltrexona, sin antecedentes de uso de semaglutida (n = 33.555).

Los datos indicaron que el tratamiento con semaglutida se asoció con una mayor reducción del IMC en comparación con el grupo de control. El grupo de semaglutida también presentó menos fracturas (794) en comparación con el grupo de control (1.045).

"Este trabajo representa un importante primer paso para comprender el impacto de la pérdida de peso inducida por semaglutida en la salud ósea de pacientes con diabetes tipo 2", concluye Noreña.