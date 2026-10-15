Hasta seis veces más riesgo de demencia precoz tras un diagnóstico reciente de epilepsia

Archivo - Exploración de ondas cerebrales en laboratorio. Cerebro. - ISTOCK/ JANIECBROS - Archivo

MADRID, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Según un estudio de la Universidad de la Sorbona en París, Francia, publicado en 'Neurology', la revista médica de la Academia Estadounidense de Neurología, las personas con epilepsia podrían tener mayor probabilidad de desarrollar demencia de inicio temprano que las personas sin epilepsia.

La demencia de inicio temprano, también conocida como demencia precoz, se desarrolla antes de los 65 años. El estudio no demuestra que la epilepsia sea una causa directa de la demencia de inicio temprano; solo muestra una asociación.

"Estos resultados respaldan la integración de la prevención de la demencia en la atención de las personas con epilepsia", cuenta el autor del estudio, Vincent Navarro, de la Universidad de la Sorbona en París.

"Podrían beneficiarse de evaluaciones más tempranas de sus riesgos cognitivos y de un manejo más intensivo de los factores de riesgo modificables, como los factores cardiovasculares, por ejemplo, la hipertensión", explica.

ESTUDIO EN FRANCIA Y SUECIA

El estudio empleó dos métodos en dos países. Uno analizó datos retrospectivos para determinar si las personas con demencia habían sido diagnosticadas previamente con epilepsia o habían utilizado medicamentos para la epilepsia. El otro realizó un seguimiento a lo largo del tiempo de personas con epilepsia para observar si posteriormente se les diagnosticaba demencia.

Utilizando bases de datos nacionales de Francia y Suecia, los investigadores analizaron a personas diagnosticadas con demencia de inicio temprano y las compararon con 10 personas de la misma edad y sexo que no padecían demencia. Posteriormente, revisaron si estas personas habían sido diagnosticadas con epilepsia o habían utilizado medicamentos para la epilepsia hasta 10 años antes.

En Francia, se comparó a un total de 11.360 personas con demencia de inicio temprano con 113.600 personas sin demencia. En Suecia, se comparó a 16. 433 personas con demencia de inicio temprano con 164. 330 personas sin demencia. En Francia, el 12,5% de las personas con demencia tenían un diagnóstico de epilepsia, en comparación con el 1,2% de las personas sin demencia.

Un total del 27,3% de las personas con demencia habían recibido medicamentos para la epilepsia, en comparación con el 10,3% de las personas sin demencia. Estos resultados fueron similares a los obtenidos en Suecia.

Para el otro método de estudio, los investigadores identificaron a personas francesas de entre 30 y 55 años a quienes se les diagnosticó epilepsia recientemente de 2008 y las compararon con personas que ya padecían epilepsia antes de 2008 o que no la padecían. Posteriormente, se realizó un seguimiento de estos participantes durante un máximo de 10 años para observar quiénes desarrollaron demencia de inicio temprano.

Se diagnosticaron 12.901 nuevos casos de epilepsia, 64.083 personas con epilepsia preexistente y 129.010 personas sin epilepsia. En un período de 10 años, el 2,2% de las personas recién diagnosticadas desarrollaron demencia de inicio temprano, en comparación con el 1,7% de las personas con epilepsia preexistente y el 0,2% de las personas sin epilepsia.

Tras ajustar los datos para tener en cuenta otros factores que podrían afectar al riesgo de demencia, como los accidentes cerebrovasculares, los trastornos del estado de ánimo y las lesiones cerebrales traumáticas, las personas recién diagnosticadas con epilepsia tenían seis veces más probabilidades de desarrollar demencia de inicio temprano que las personas sin epilepsia. Las personas con epilepsia preexistente tenían un 74% más de probabilidades de desarrollar demencia.

"Estudios previos han demostrado una relación entre la epilepsia y la demencia de aparición tardía, pero la evidencia sobre la demencia de aparición temprana era limitada", resume Navarro. "Si bien estos resultados muestran una fuerte relación entre la epilepsia y la demencia de aparición temprana, es importante recordar que el riesgo absoluto es bajo".

Una limitación del estudio fue la falta de información detallada sobre el tipo o la causa de los casos de demencia y el tipo de casos de epilepsia. Además, el estudio se basó en información de dos países de altos ingresos con cobertura sanitaria universal, por lo que los resultados podrían no ser aplicables a otros contextos.