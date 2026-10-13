La SEICAP desmiente que vacunar frente a la gripe produzca exacerbaciones en niños con asma

Archivo - Vacunación. - GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO / SASIISTOCK - Archivo

MADRID 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora del Grupo de Educación Sanitaria de la Sociedad Española de Inmunología Clínica, Alergología y Asma Pediátrica (SEICAP), María Teresa Guerra Pérez, ha asegurado que la evidencia científica disponible desmiente que la vacuna contra la gripe produzca exacerbaciones o empeore el control del asma en niños con esta enfermedad respiratoria crónica.

Así lo ha destacado en el marco del inicio de la campaña de vacunación frente a la gripe, que se recomienda a todos los niños entre seis meses y cuatro años independientemente de que tengan enfermedades de riesgo, aunque algunas comunidades autónomas han ampliado esta franja de edad. En el caso de los niños con asma, la vacunación se aconseja cada temporada una vez establecido el diagnóstico.

Ante las dudas que puedan tener los padres, Guerra ha subrayado que "la evidencia disponible no demuestra un aumento significativo de las exacerbaciones tras la administración de la vacuna antigripal inactivada" y, en este sentido, ha apuntado a un ensayo clínico publicado en 'The New England Journal of Medicine' que avala la seguridad de la vacuna en personas con asma.

El estudio concluyó que la vacunación no incrementa el riesgo de exacerbaciones asmáticas en las dos semanas posteriores a su administración, incluso en pacientes con asma grave.

Además, ha refutado el mito de que la propia vacuna puede causar la gripe, para lo que ha explicado que las vacunas antigripales inactivadas contienen componentes del virus que no son capaces de producir la infección.

A este respecto, ha comentado que los niños pueden contraer otras infecciones respiratorias, causadas por otro virus diferente, como el rinovirus o el virus respiratorio sincitial (VRS), antes, durante o después de la vacunación, que pueden ser atribuidas de forma errónea a la vacuna.

LA VACUNACIÓN ES SEGURA

Frente a las falsas creencias que pueden llevar a los padres a dudar sobre la eficacia de la vacuna antigripal, la especialista ha subrayado que la inmunización en niños con asma "es segura, puede reducir el riesgo de gripe y de exacerbaciones respiratorias asociadas a esta infección".

Según ha advertido, las infecciones respiratorias víricas están entre los principales desencadenantes de las exacerbaciones asmáticas en la infancia. En el caso de la gripe, estos empeoramientos repentinos pueden evolucionar desde un aumento de la tos o las sibilancias hasta cuadros con dificultad respiratoria, descenso de la saturación de oxígeno y necesidad de atención urgente u hospitalización.

"En un niño con asma, la gripe no debe considerarse únicamente una infección respiratoria más, ya que puede desencadenar una exacerbación asmática potencialmente grave y aumentar el riesgo de utilización de los servicios sanitarios y de ingreso hospitalario", ha aseverado para precisar, tras ello, que otros virus respiratorios, como los rinovirus, los adenovirus y los coronavirus, también pueden desencadenar exacerbaciones asmáticas.