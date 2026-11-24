Archivo - Cáncer de pulmón - LIBRE DE DROIT/ ISTOCK - Archivo

MADRID 24 (EUROPA PRESS)

Un ensayo clínico pragmático aleatorizado por conglomerados, financiado por el Patient-Centered Outcomes Research Institute (Estados Unidos), ha revelado que los pacientes con nódulos pulmonares pequeños de reciente detección que recibieron un seguimiento menos intensivo tenían mayor probabilidad de presentar cánceres de pulmón de mayor tamaño al momento del diagnóstico que aquellos con un seguimiento más exhaustivo.

Estos hallazgos generan inquietud sobre las directrices actuales, menos intensivas, para el seguimiento de algunos nódulos pulmonares pequeños.

El estudio se publica en 'Annals of Internal Medicine'. El equipo de investigadores analizó datos de 34.686 pacientes de 24 grupos de hospitales y sistemas de salud de Estados Unidos, que presentaban nódulos pulmonares recién detectados de 15 mm o menos.

Cada grupo fue asignado aleatoriamente a un seguimiento menos intensivo, basado en las guías actuales, o a estrategias de monitorización más intensivas utilizadas anteriormente.

Durante 27 meses, se diagnosticó cáncer de pulmón en aproximadamente el 1,5% de los pacientes de ambos grupos. Sin embargo, entre quienes desarrollaron cáncer, los tumores de mayor tamaño fueron más frecuentes en el grupo de seguimiento menos intensivo.

Los autores concluyen que, si bien ninguno de los enfoques fue claramente superior en general, los hallazgos sugieren que los nódulos cancerosos pequeños pueden progresar durante la vigilancia y podrían requerir una monitorización más estrecha que la que aconsejan algunas recomendaciones actuales.