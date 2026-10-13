Archivo - SEdO señala que la ortodoncia tiene una meta más amplia que alinear los dientes al buscar una boca funcional y saludable - GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO / MARIANVEJCIK - Archivo

MADRID 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Sociedad Española de Ortodoncia y Ortopedia Dentofacial (SEdO), el doctor Javier Girón de Velasco, ha señalado que la ortodoncia no es únicamente "el proceso de mover los dientes hasta conseguir una buena posición", ya que el objetivo "es mucho más amplio" al buscar "terminar el tratamiento con una boca funcional y saludable".

"Conseguir una sonrisa bien alineada perdiendo salud por el camino no puede considerarse un buen resultado", ha destacado, y es que considera que obtener esta meta y una mordida funcional "no debería implicar descuidar la salud del esmalte durante el camino". Por ello, ha puesto en valor la prevención, que "debe formar parte del tratamiento ortodóncico desde el primer día y mantenerse hasta después de retirar los aparatos".

En este sentido, y en coincidencia con la celebración, este miércoles, 14 de octubre, del Día Mundial por un Futuro Libre de Caries, Girón de Velasco ha recordado que la enfermedad crónica e infecciosa protagonista de la conmemoración "continúa siendo un enorme problema de salud pública". De hecho, la Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que las patologías bucodentales afectan a cerca de 3.700 millones de personas y señala que la caries no tratada en dientes permanentes es el trastorno de salud más frecuente a escala mundial.

Por su parte, en España, los últimos datos epidemiológicos del 'Observatorio de la Salud Oral', publicado en 2026 y que es obra del Consejo General de Dentistas, indican que las caries afectan ya al 16 por ciento de los niños de entre tres y cuatro años y al 31 por ciento de los de entre cinco y seis.

LESIONES DE MANCHA BLANCA

Por otro lado, se ha referido a las denominadas lesiones de mancha blanca, zonas blanquecinas y opacas que pueden aparecer en el esmalte como consecuencia de un proceso de desmineralización y que pueden constituir una fase inicial del proceso de caries. Al respecto, una revisión sistemática y metaanálisis publicada en 2025, que reunió 57 estudios con más de 9.000 pacientes, estimó una prevalencia conjunta del 55 por ciento entre los pacientes ortodóncicos incluidos, con una incidencia del 34 por ciento.

Por ello, y debido a que una revisión sistemática publicada en 2024 identificó la acumulación de placa, junto con otros factores individuales, entre los elementos que pueden incrementar el riesgo durante el tratamiento con aparatos fijos, ha subrayado la importancia de que los pacientes sigan de forma estricta las indicaciones de cuidado bucodental de su ortodoncista.

"La caries no debería contemplarse como el precio que hay que pagar por llevar ortodoncia", ha manifestado Girón de Velasco, quien ha agregado que precisamente porque se conocen los factores de riesgo, es posible anticiparse. "El seguimiento periódico no sirve únicamente para comprobar que los dientes se están moviendo como habíamos planificado; también nos permite vigilar la salud bucodental, detectar señales de alerta y reforzar las medidas preventivas cuando sea necesario", ha apuntado.

Por último, y tras declarar que el riesgo de caries no depende exclusivamente de la aparatología utilizada, ya que influyen la higiene, la dieta, la exposición adecuada al flúor, las características individuales del paciente y su situación previa al comienzo del tratamiento, ha afirmado que antes de comenzar un tratamiento de ortodoncia, debe comprobarse que la boca está en condiciones adecuadas, tratar las patologías que lo requieran y valorar individualmente el riesgo de caries.