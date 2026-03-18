La SEdO recuerda que la salud bucodental es clave para el bienestar general

Archivo - Imagen de recurso de una dentista. - ANTONIOGUILLEM/ISTOCK - Archivo

MADRID 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Ortodoncia y Ortopedia Dentofacial (SEdO), con motivo del Día Mundial de la Salud Bucodental, ha destacado que masticar bien influye en el bienestar general y que la salud bucodental es inseparable del resto del organismo.

Así, recuerda que hablar, respirar, masticar o deglutir son funciones básicas que dependen de un correcto equilibrio del sistema oral. Cuando este equilibrio se altera -por maloclusiones, problemas de desarrollo o desajustes funcionales- pueden aparecer sobrecargas, molestias o dificultades que impactan en la calidad de vida.

"La ortodoncia no debe entenderse únicamente como un tratamiento para mejorar la alineación dental o la estética de la sonrisa. Es una disciplina sanitaria que busca optimizar la función, prevenir complicaciones y contribuir a la salud a medio y largo plazo. Cuando la boca funciona bien, el cuerpo lo nota", ha señalado Javier Girón de Velasco, presidente de la SEdO.

En este contexto, la Sociedad recuerda que, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), cerca de la mitad de los españoles no acude al dentista al menos una vez al año, lo que dificulta el diagnóstico precoz de alteraciones funcionales o problemas en desarrollo. En el ámbito de la ortodoncia, apunta que la detección temprana, especialmente en la infancia y adolescencia, permite planificar tratamientos más eficaces y menos invasivos.

UN AÑO RELEVANTE PARA LA SALUD BUCODENTAL

La SEdO subraya que sigue con atención la evolución normativa en relación con el reconocimiento de las especialidades odontológicas, una reivindicación histórica del sector que permitiría alinear a España con el entorno europeo.

"El reconocimiento oficial de las especialidades supondría un avance decisivo para garantizar a los pacientes una atención basada en la formación específica y la excelencia clínica. Estamos ante un momento importante para la salud bucodental en nuestro país, y confiamos en que se den pasos firmes en esta dirección", afirma el presidente de la SEdO.

En este sentido, desde la Sociedad reiteran que reforzar el papel de la ortodoncia dentro del marco sanitario contribuye no solo a mejorar resultados clínicos, sino también a aumentar la concienciación social sobre la relación entre salud oral y salud general.

Asimismo, la SEdO recuerda que cualquier tratamiento odontológico debe ser siempre pautado, realizado y supervisado por un dentista colegiado. "Es fundamental huir de ofertas llamativas, soluciones milagrosas o tratamientos a distancia sin el debido control profesional. La salud no admite atajos", advierten los ortodoncistas.

En definitiva, con motivo del Día Mundial de la Salud Bucodental, desde la Sociedad Española de Ortodoncia animan a la población a revisar periódicamente su salud oral y recuerdan que la prevención y el diagnóstico precoz son fundamentales para mantener una boca sana y funcional a lo largo de la vida.