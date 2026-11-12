La SED pide evitar expresiones culpabilizadoras como 'mal control' o 'fracaso' al hablar de las personas con diabetes

Imagen del decálogo. - SED

MADRID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Diabetes (SED) ha elaborado un documento para promover una comunicación más inclusiva, respetuosa y libre de estereotipos de género en el ámbito de la diabetes, que apuesta por evitar expresiones culpabilizadoras como 'mal control' o 'fracaso' al referirse a las personas con esta enfermedad.

Según explica la organización, la comunicación no es un elemento más de la asistencia sanitaria, sino una "herramienta clave" que influye en la relación entre profesionales y personas con diabetes, en la comprensión de la enfermedad, en la implicación en el autocuidado y en el bienestar emocional.

"El lenguaje no es un elemento accesorio de la atención sanitaria: forma parte de la práctica clínica", ha destacado la coordinadora de esta iniciativa y que forma parte del Grupo de Trabajo Mujeres y Diabetes de la SED, Karla Meneses, quien ha subrayado que la evidencia científica muestra que una comunicación respetuosa, libre de estigmas y centrada en la persona favorece la confianza, la participación y la relación terapéutica.

El documento propone revisar algunas de las expresiones tradicionalmente utilizadas en el ámbito sanitario y sustituirlas por alternativas que pongan a la persona en el centro. Así, recomienda hablar de 'personas con diabetes' o 'personas que viven con diabetes', en lugar de utilizar etiquetas como 'el diabético' o 'la diabética'; sustituir expresiones como 'mal control' o 'no se cuida' por formulaciones más descriptivas, como 'valores fuera de rango' o 'está encontrando dificultades'; y evitar mensajes culpabilizadores relacionados con la alimentación, el peso corporal o el cumplimiento del tratamiento.

Uno de los mensajes centrales del trabajo es la necesidad de desvincular los resultados clínicos de cualquier valoración moral sobre la conducta o la responsabilidad individual. Según la SED, expresiones habituales como 'buen o mal control' 'cumplimiento' o 'fracaso' pueden transmitir una carga de culpabilidad que dificulte que las personas expresen sus necesidades y las dificultades que encuentran en el manejo cotidiano de la enfermedad.

"Las palabras no son neutrales: también construyen significados sobre lo que supone vivir con diabetes", advierte Meneses. La gestión de esta enfermedad está condicionada por múltiples factores biológicos, emocionales y sociales, por lo que la especialista considera necesario utilizar un lenguaje que permita comprender los resultados, identificar las dificultades y buscar soluciones compartidas, "sin convertir la consulta en un espacio de examen o culpabilización".

Así, subraya que este enfoque no significa restar importancia al rigor clínico, al autocuidado o a la prevención de complicaciones. "Al contrario, se trata de transmitir la información con claridad y precisión científica, pero desde una comunicación que respete la autonomía de cada persona y favorezca su participación en las decisiones terapéuticas", indica.

UNA MIRADA ESPECÍFICA A LAS MUJERES CON DIABETES

Uno de los aspectos diferenciales de esta iniciativa es la incorporación de una perspectiva de género a la comunicación sanitaria. "Las mujeres con diabetes pueden experimentar una mayor presión social y sanitaria en relación con el peso, la alimentación, la imagen corporal y las responsabilidades de cuidado", afirma Meneses.

Según explica, estas expectativas pueden incrementar la autoexigencia, la carga emocional y los sentimientos de culpa, especialmente cuando las dificultades en la gestión de la enfermedad se interpretan como fallos individuales.

"El lenguaje sanitario tampoco es ajeno a las desigualdades de género", señalan las responsables del Grupo de Trabajo. En este contexto, indican que la manera de nombrar a las personas, interpretar sus dificultades o atribuir responsabilidades de cuidado puede reproducir estereotipos que afectan a la atención recibida. En el caso de las mujeres con diabetes, afirman que esta cuestión adquiere especial relevancia por la presión social sobre el cuerpo, la alimentación y el peso, así como por la sobrecarga de cuidados que muchas asumen.

El documento invita, por tanto, a identificar y evitar estos sesgos, cuestionar los estereotipos que atribuyen automáticamente a las mujeres la responsabilidad principal del cuidado, tanto propio como de otras personas, y reconocer las circunstancias reales de cada persona. También aborda el fenómeno conocido como 'mother-blame', que responsabiliza especialmente a las madres en los discursos sobre el origen o la gestión de determinadas enfermedades crónicas.

Esta perspectiva se integra en una propuesta más amplia que contempla la diversidad de experiencias y circunstancias de las personas con diabetes. Por ello, el documento incluye recomendaciones específicas para la comunicación con niños, niñas, adolescentes y sus familias, personas migrantes y racializadas, personas trans y no binarias y personas con discapacidad.