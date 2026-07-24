El secreto para ser más feliz en el trabajo: por qué aprender a dejar de buscar el empleo perfecto

Archivo - Mujer feliz y satisfecha en su trabajo. - MIRJANA PUSICIC/ISTOCK - Archivo

MADRID 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las personas que aceptan que no siempre existe una opción profesional perfecta y aprenden a tomar decisiones a pesar de la incertidumbre tienen más probabilidades de encontrar su trabajo significativo, satisfactorio y estimulante, según una investigación de la Universidad de Macao (China) publicada por la Asociación Estadounidense de Psicología.

Los hallazgos, publicados en el 'Journal of Counseling Psychology', sugieren que los trabajadores que comprenden que su desarrollo profesional puede verse afectado por factores que escapan a su control desarrollan una "sabiduría profesional" que puede ayudarles a desenvolverse en el mercado laboral actual, cada vez más impredecible.

"Muchas personas sienten la presión de encontrar el trabajo perfecto o de elegir la carrera profesional ideal", plantea la autora principal, Hui Xu, doctora de la Universidad de Macao. "Nuestros hallazgos sugieren una posibilidad diferente: un trabajo significativo puede surgir no solo de encontrar el camino ideal, sino también de aprender a convivir con la incertidumbre, tomar decisiones meditadas y construir un sentido de propósito en circunstancias imperfectas".

Los investigadores describen la sabiduría profesional como un recurso psicológico desarrollable: una capacidad que ayuda a tomar decisiones profesionales cuando no existe una respuesta obvia y "correcta". En lugar de buscar el trabajo perfecto, la sabiduría profesional anima a las personas a recopilar toda la información posible, aceptar que siempre existirá cierta incertidumbre, confiar en su intuición y seguir adelante a pesar de la incomodidad. A diferencia de los rasgos de personalidad, la sabiduría profesional se puede desarrollar mediante la educación y el asesoramiento.

El estudio siguió a 995 adultos empleados en Estados Unidos durante seis meses. Los participantes completaron evaluaciones en tres momentos, con intervalos de aproximadamente tres meses entre cada una. Al inicio del estudio, los investigadores midieron el nivel de sabiduría profesional de los participantes mediante una escala de 20 ítems que evaluaba cómo solían abordar las decisiones profesionales difíciles. Los ítems incluían estrategias relacionadas con la sabiduría, como tomar decisiones con información incompleta, confiar en la intuición y aceptar la vulnerabilidad. Los participantes calificaron su grado de acuerdo o desacuerdo con cada afirmación en una escala del 1 al 7, donde las puntuaciones más altas indicaban una mayor tendencia a utilizar la sabiduría profesional. Tres meses después, los investigadores midieron el significado que los participantes encontraban en su trabajo. Tres meses más tarde, midieron la satisfacción laboral, la satisfacción con la vida y el compromiso laboral.

Los investigadores descubrieron que las personas con mayor sabiduría profesional al inicio del estudio eran más propensas a reportar un mayor sentido de propósito en su trabajo tres meses después. Este mayor sentido de propósito, a su vez, predijo una mayor satisfacción laboral y un mayor compromiso con el trabajo tres meses más tarde. La relación con la satisfacción vital fue más débil, lo que sugiere que la sabiduría profesional podría tener una influencia más directa en el bienestar laboral durante el período de estudio de seis meses.

Xu asegura que la investigación se inspiró en las interacciones con estudiantes y clientes que tenían dificultades para tomar decisiones profesionales, a pesar de contar con abundante información sobre sus opciones.

"Muchas personas tienen dificultades porque les cuesta aceptar la inevitable incertidumbre que rodea la elección de carrera 'correcta'", incide Xu. "Eso me llevó a preguntarme sobre las estrategias concretas que pueden utilizar las personas para afrontar la incertidumbre laboral y lograr resultados profesionales satisfactorios"

Los hallazgos sugieren que la sabiduría profesional puede mejorar el bienestar a largo plazo al inspirar a los trabajadores a encontrar mayor significado en su trabajo. Según Xu, "esto nos indica que la sabiduría profesional no se trata solo de sentir calma ante la incertidumbre. También puede ayudar a las personas a crear o reconocer activamente significado en su trabajo".

"Aprender a tomar decisiones con información incompleta, confiar en la intuición y aceptar la vulnerabilidad puede, de hecho, ayudar a las personas a explorarse a sí mismas y a sus vidas con mayor profundidad y a encontrar formas de significado que no siempre se pueden alcanzar solo mediante el razonamiento", añade.

Los investigadores también descubrieron que la relación entre la sabiduría profesional, el trabajo significativo y el bienestar era consistente independientemente del género, la raza y el estatus socioeconómico, lo que sugiere que sus beneficios potenciales pueden extenderse a diversos grupos de trabajadores.

"Una de las implicaciones es que la orientación y la formación profesional deben ir más allá de ayudar a las personas a recopilar información y elaborar planes racionales", apunta Xu. "Si bien estos aspectos siguen siendo valiosos, las personas también necesitan ayuda para afrontar la incertidumbre que persiste una vez recopilada toda la información".

También hizo hincapié en que la sabiduría profesional no consiste en tomar decisiones aleatorias o impulsivas. "Más bien, significa equilibrar la resolución racional de problemas con la capacidad de seguir adelante cuando la certeza absoluta es imposible", matiza Xu.

Los investigadores señalan varias limitaciones. Si bien el estudio realizó un seguimiento de los participantes a lo largo del tiempo, fue observacional y no puede demostrar que la sabiduría profesional genere directamente mayor significado en el trabajo o mejore el bienestar. Todas las mediciones se basaron en las respuestas de los participantes a una encuesta autoinformada, y estos fueron reclutados a través de una plataforma de investigación en línea. Futuras investigaciones deberían examinar si los hallazgos se mantienen en diferentes ocupaciones, culturas y periodos de tiempo más prolongados, y si las intervenciones diseñadas para aumentar la sabiduría profesional pueden mejorar la vida laboral de las personas.