Archivo - Paciente menor d en el dentista - YACOBCHUK/ ISTOCK - Archivo

MADRID 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Cirugía Bucal (SECIB) ha impulsado la elaboración del primer consenso de expertos sobre el uso de antisépticos orales en cirugía bucal, un artículo que ha sido publicado en la revista 'Medicina Oral, Patología Oral y Cirugía Bucal' y que constituye un hito relevante para la especialidad.

El consenso busca "aportar mayor claridad a la práctica clínica" y promover un "abordaje más homogéneo" basado en la evidencia sobre los procedimientos de cirugía bucal. Así, afirman que "nace de una necesidad reconocida por los propios profesionales".

A pesar de que el uso de antisépticos es una práctica generalizada en la cirugía oral, los patrones de recomendación varían de forma notable entre clínicos y no existen protocolos definidos que se adapten a los procedimientos específicos, al perfil de riesgo individual de cada paciente o al manejo de las posibles complicaciones.

Hasta ahora, el profesional carecía de un marco de referencia común que integrara evidencia científica con recomendaciones prácticas y adaptadas. En primer lugar, el documento ofrece recomendaciones específicas tanto antes como después de la cirugía, diferenciando entre la preparación preoperatoria, el postoperatorio y el manejo de complicaciones postoperatorias.

Por otro lado, se apuesta por la personalización, con protocolos individualizados según los factores de riesgo locales y sistémicos, la complejidad del procedimiento y la tolerabilidad al antiséptico. Y, por último, clasifica de forma explícita cada recomendación según su nivel de evidencia, el consenso entre los expertos o ambas, un ejercicio de transparencia que refuerza su utilidad como herramienta para la toma de decisiones clínicas.

Para su elaboración, como miembros de SECIB, siete cirujanos bucales e implantólogos de cuatro universidades españolas de referencia participaron en un proceso de consenso estructurado en dos rondas, combinado con una búsqueda sistemática en PubMed/MEDLINE que incluyó 69 estudios en la síntesis cualitativa.

"Este documento nos aporta una guía de referencia para trasladar toda la evidencia científica disponible sobre el uso de antisépticos a la práctica clínica diaria", señala Marta García, profesora asociada UB y del máster de Cirugía Bucal e Implantología Bucofacial, así como miembro del Comité Científico de la SECIB y una de las participantes.

Entre las conclusiones, se destaca el uso de la clorhexidina (CHX) al 0,12-0,2% como el antiséptico gold standard para su uso perioperatorio en cirugía oral, con evidencia que respalda su eficacia en la reducción de complicaciones postoperatorias.

Además, menciona que las formulaciones que combinan CHX con cloruro de cetilpiridinio (CPC) a concentraciones reducidas han demostrado una eficacia equivalente en la inhibición de placa comparada con una CHX 0,2%, mejorando la tolerancia al gusto y reduciendo efectos adversos. Por ello, plantean la CHX tanto en monoterapia como en combinación con CPC como la primera elección en el ámbito perioperatorio.

El artículo también establece que un único enjuague supervisado inmediatamente antes de la intervención es una medida sencilla, económica y eficaz, y que el uso de antisépticos en el postoperatorio debe limitarse a ciclos cortos de 7 a 14 días.

Destaca, igualmente, las propiedades del formato en gel, especialmente útil en la aplicación intraalveolar tras una extracción dental, y subraya que el uso de antisépticos resulta particularmente relevante en pacientes con mayor riesgo de complicaciones (como personas con diabetes mellitus, pacientes inmunodeprimidos o fumadores).