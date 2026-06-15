Archivo - SECA, SEDISA y Daiichi Sankyo refuerzan la coordinación asistencial para mejorar la atención postinfarto - WAVEBREAK MEDIA LTD - Archivo

MADRID 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La compañía farmacéutica Daiichi Sankyo, con el aval de la Sociedad Española de Calidad Asistencial (SECA) y de la Sociedad Española de Directivos de la Salud (SEDISA), ha puesto en marcha el proyecto 'EVA Bridge', con el objetivo de reforzar la coordinación asistencial entre Cardiología y Atención Primaria para mejorar la calidad de la atención y el seguimiento de los pacientes con enfermedad vascular ateroesclerótica (EVA).

Esta iniciativa de extensión nacional y multicéntrica propone impulsar un nuevo modelo de flujo asistencial de referencia para pacientes EVA post Síndrome Coronario Agudo (SCA). El programa busca mejorar la transición del paciente desde el hospital hacia el centro de salud, mejorando la identificación, el seguimiento y el manejo integral, y garantizando la adherencia; con el objetivo de reducir potenciales eventos cardiovasculares, reingresos y complicaciones.

El proyecto propone un marco común de actuación coordinado por los Servicios de Cardiología de los hospitales, que también involucra a Atención Primaria, Enfermería, Rehabilitación Cardiaca, Nutrición y otras figuras clave en el proceso asistencial. Se presenta un flujo que pretende facilitar la toma de decisiones, optimización de las intervenciones y reducir la variabilidad en la práctica clínica, situando al paciente en el eje de un proceso asistencial más claro, integrado y eficiente. Su implementación pretende consolidar una práctica asistencial basada en la colaboración, la estandarización de procesos y la evaluación continua de resultados.

El nuevo modelo que propone 'EVA Bridge' ha sido trabajado y consensuado con ocho centros hospitalarios a nivel nacional, que han aportado su experiencia clínica y organizativa en el abordaje del paciente cardiovascular.

' Entre los participantes se encuentran el Hospital Universitario de Bellvitge (Cataluña), coordinador del programa y cuya experiencia se ha tomado como referencia, el Hospital Universitario de Cruces (País Vasco), el Hospital Universitario de Son Llàtzer (Baleares), el Hospital Universitario de La Candelaria (Canarias), el Hospital General de Valencia (Comunidad Valenciana), el Hospital de Ferrol (Galicia), el Hospital Costa del Sol (Andalucía) y el Hospital Universitario de Fuenlabrada (Madrid).

Se contempla, además, la incorporación de soluciones digitales y herramientas de apoyo a la decisión clínica que faciliten el seguimiento de los pacientes y la comunicación entre profesionales. EVA Bridge pone también el foco en la educación y el empoderamiento del paciente para favorecer una participación más activa en el cuidado de su salud, una mejor adherencia y una mejor experiencia asistencial.

El presidente de la SECA, Víctor Reyes Alcázar, ha asegurado que "iniciativas como EVA Bridge reflejan que la calidad asistencial se construye a través de modelos organizativos bien definidos, apoyados en herramientas de evaluación, indicadores y toma de decisiones basadas en la evidencia". En esta misma línea José Soto, presidente de SEDISA, ha declarado que valoran iniciativas como 'EVA Bridge' porque demuestran que la transformación del sistema sanitario pasa, inevitablemente, por una mejor organización y gestión de los procesos asistenciales.

"Contar con modelos estructurados que eliminen los silos entre niveles de atención y que apuesten por la digitalización como herramienta de coordinación es exactamente lo que necesitamos para avanzar hacia un sistema más eficiente y sostenible", ha añadido.

Por su parte, Raquel Coca, Head de Especialidades de Daiichi Sankyo España, ha destacado el valor de la colaboración para impulsar iniciativas de mejora asistencial en el ámbito cardiovascular.

"El proyecto 'EVA Bridge' pone de manifiesto que la coordinación efectiva entre los profesionales sanitarios de Cardiología, Atención Primaria y Enfermería permiten ofrecer respuestas más ágiles, homogéneas y centradas en las necesidades de los pacientes, contribuyendo de forma significativa a la mejora de los resultados en salud", ha señalado.

DE 12 A 15 MESES DE ACOMPAÑAMIENTO INTENSIVO

A diferencia de los seguimientos convencionales, 'EVA Bridge' despliega un cronograma de 12 a 15 meses de acompañamiento intensivo, dividido en fases que permiten avanzar de forma ordenada y garantizar que los equipos de Cardiología y Atención Primaria implicados comparten una misma visión clínica y organizativa.

La fase de hospitalización y preparación al alta se centra en garantizar que el paciente reciba toda la información necesaria y una hoja de ruta personalizada antes de dejar el hospital. En la fase post-alta inmediata, el seguimiento se intensifica durante los primeros 15 días mediante visitas presenciales y llamadas telefónicas proactivas.

Una vez superada la fase más crítica, se inicia la de instauración y mantenimiento, que abarca de los 2 a los 6 meses posteriores al alta. Durante esta etapa, el paciente recibe un seguimiento más regular y personalizado, con ajustes en su tratamiento según la evolución clínica. Las consultas periódicas, tanto con Enfermería como con Cardiología, permiten monitorizar los parámetros clave, como los niveles de colesterol LDL, y reforzar la educación sobre hábitos saludables para prevenir recaídas y reforzar la autonomía.

Finalmente, en la fase de continuidad de cuidados crónicos, que comienza a partir del año postinfarto, el paciente continúa siendo supervisado a intervalos más amplios para asegurar que su estado clínico se mantenga estable y prevenir nuevas complicaciones, con el apoyo continuo de Atención Primaria y otros profesionales sanitarios.