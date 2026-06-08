La SEC visita el CNIC para reforzar su colaboración en investigación, formación e innovación cardiovascular

Visita de la Sociedad Española de Cardiología al Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III. - CNIC

MADRID 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

Representantes de la Sociedad Española de Cardiología (SEC) han visitado el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III (CNIC) en una jornada que ha permitido reforzar la colaboración entre ambas entidades en materia de investigación, formación e innovación cardiovascular.

Según ha informado el CNIC en un comunicado, el director general del centro, Valentín Fuster; el director científico, Borja Ibáñez, y la directora de Gestión Científica, Beatriz Ferreiro, han expuesto al presidente de la SEC, Ignacio Fernández Lozano, y a la gerente, Blanca Miranda, la misión, estructura y principales líneas estratégicas de la institución, así como sus programas de investigación, formación y transferencia del conocimiento.

El encuentro ha permitido también intercambiar impresiones sobre los retos actuales de la investigación cardiovascular y las oportunidades de colaboración para impulsar la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades cardiovasculares.

Desde el CNIC han destacado su relación con la SEC como "uno de los ejemplos más sólidos" de colaboración entre una institución científica y una sociedad médica en España. En los últimos años, ambas entidades han desarrollado iniciativas conjuntas destinadas a impulsar la investigación cardiovascular, promover la excelencia clínica y fomentar la formación de nuevas generaciones de cardiólogos con una sólida base científica.

Entre estas iniciativas destacan programas como 'INVESMIR', 'RES@CNIC-SEC' y 'MD-PhD CNIC-SEC', dirigidos a médicos residentes de cardiología de toda España. Estos programas ofrecen formación especializada en investigación cardiovascular y la posibilidad de participar en proyectos científicos de vanguardia en los laboratorios del CNIC, contribuyendo a despertar vocaciones investigadoras y a fortalecer los vínculos entre la práctica clínica y la investigación biomédica.

Asimismo, la colaboración entre ambas instituciones ha permitido poner en marcha estudios clínicos multicéntricos de gran relevancia para la comunidad científica y los pacientes. Entre ellos, destaca el ensayo 'REBOOT', promovido por el CNIC con el apoyo de la SEC, con el objetivo de generar evidencia que ayude a optimizar el tratamiento de los pacientes que han sufrido un infarto de miocardio y, potencialmente, a actualizar las recomendaciones de práctica clínica.

Los representantes de la SEC han visitado los laboratorios de investigación y al laboratorio de Investigación de Imagen Cardiovascular Humana, donde han podido conocer algunos de los proyectos científicos más destacados que se desarrollan en áreas como la biología vascular, la aterosclerosis, la inmunología cardiovascular y la medicina traslacional y aplicación de tecnologías de imagen para el estudio de las enfermedades cardiovasculares.