La SEAIC señala que el veneno, y no la alergia, está detrás de la mayoría de fallecimientos por la avispa asiática

MADRID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica (SEAIC)advierte de que los fallecimientos recientes relacionados con la avispa asiática o avispa de patas amarillas (Vespa velutina nigrithorax) se deben, en la mayoría de los casos, a la inoculación de grandes cantidades de veneno durante ataques múltiples, y no a reacciones alérgicas.

En estos casos, afirma "el organismo recibe una dosis masiva de veneno capaz de provocar fallo generalizado del organismo o shock tóxico, a través de un mecanismo distinto al de la reacción alérgica generalizada o anafilaxia". Por ello, "el tratamiento con adrenalina, que está indicado en las reacciones alérgicas graves, no suele resultar eficaz en estas intoxicaciones masivas. En estas situaciones, la atención médica debe centrarse en las medidas de soporte vital y el tratamiento de las complicaciones tóxicas".

Por otro lado, ante la presencia de un nido de avispas asiáticas, se debe avisar al 112 para que sean los servicios especializados quienes procedan a su retirada. En zonas rurales o boscosas, se aconseja evitar tareas de desbroce o poda cerca de posibles nidos hasta el final del otoño o la llegada del invierno, cuando el ciclo de la colonia finaliza con la bajada de las temperaturas.

Y, en caso de sospecha de reacción por alergia a veneno de esta avispa u otro himenóptero, se debe remitir a un servicio de alergología para su estudio adecuado y valorar la posibilidad de inmunoterapia específica con veneno de himenópteros.

Con estas recomendaciones la SEAIC quiere informar a la población sobre las medidas de prevención en caso de avistamiento de himenópteros. No obstante, la Sociedad recuerda que la mayoría de las picaduras de avispas no son graves. Sin embargo, la manipulación de nidos o la exposición a enjambres entraña riesgos que deben ser gestionados exclusivamente por personal especializado.