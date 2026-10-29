La SEAIC resalta la necesidad de reforzar la especialidad de la alergología e incorporarla a los planes de estudio

Inauguración del SEAIC - SEAIC

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El profesor y presidente de la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica (SEAIC), Ignacio Dávila, ha resaltado la necesidad de reforzar la especialidad de la alergología e incorporarla a los planes de estudio de las facultades de Medicina, así como la necesidad de garantizar servicios especializados "bien dotados en todo" el territorio nacional.

Así lo ha indicado Dávila en el Simposio Internacional de la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica, que reúne del 28 al 31 de octubre en el Palacio de Congresos Expomeloneras, en Maspalomas (Gran Canaria), a más de 1.600 congresistas, bajo el lema 'Nuevos retos y oportunidades en alergia alimentaria', según ha informado la organización en nota de prensa.

Dávila ha reivindicado, ante el "aumento exponencial de las enfermedades alérgicas y la creciente complejidad" de los pacientes, reforzar el "papel de la especialidad", así como del alergólogo durante todas las etapas de la vida.

En este sentido, ha señalado que garantizar la atención de un alergólogo en cada etapa "asegura una continuidad asistencial que previene la progresión" de la enfermedad, "reduce las urgencias hospitalarias y mejora sustancialmente" la calidad de vida.

Al acto inaugural del simposio ha asistido la consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Esther Monzón, que ha señalado que las alergias alimentarias suponen un "importante problema de salud pública que afecta no solo a la salud, sino también a la calidad de vida, la economía y el bienestar de numerosas familias canarias".

En este sentido, se ha referido al trabajo del Servicio Canario de la Salud (SCS) que, dijo, "se centra en seguir avanzando hacia una atención más accesible, eficaz y personalizada".

En el acto inaugural también han participado las doctoras Paloma Poza y Nancy Ortega, coordinadoras del Comité Local, así como Beatriz Veleiro Pérez, coordinadora del Comité Científico. La inauguración concluyó con la conferencia 'La sombra de un gigante', impartida por el doctor Miquel Serra-Ricart, astrónomo del Instituto de Astrofísica de Canarias.