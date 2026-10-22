Los alergólogos recuerdan que la adrenalina no está indicada ante múltiples picaduras simultáneas de avispa asiática

Archivo - La SEAIC recuerda que la adrenalina no está indicada ante múltiples picaduras simultáneas de avispa asiática - ANECPLA - Archivo

MADRID, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica (SEAIC) ha señalado, ante los recientes fallecimientos ocurridos en Galicia tras múltiples picaduras de avispa asiática, que la adrenalina no está indicada frente a ello, correspondiendo, en cambio, realizar medidas de soporte vital y de tratamiento de las complicaciones tóxicas.

Cuando se produce un fallecimiento de este tipo, "suele deberse -salvo en personas con alergia conocida- a la toxicidad del veneno inoculado en grandes cantidades", ha indicado en un comunicado, a través del que ha expresado su "preocupación" en relación con la picadura de la también conocida como avispa velutina o de patas amarillas. No obstante, ha recordado que la mayoría de las picaduras de avispas no son graves.

Según ha afirmado, "en estos casos, el organismo recibe una dosis masiva de veneno capaz de provocar fallo generalizado del organismo o 'shock' tóxico, a través de un mecanismo distinto al de la reacción alérgica generalizada o anafilaxia". Por ello, ha subrayado que el tratamiento con adrenalina "está indicado en las reacciones alérgicas graves", pero "no suele resultar eficaz en estas intoxicaciones masivas".

MEDIDAS DE PREVENCIÓN

Para "prevenir nuevos incidentes", ha expuesto una serie de medidas a llevar a cabo, como avisar al 112 ante la presencia de un nido de avispas asiáticas, para que sean los servicios especializados quienes procedan a su retirada. Además, en zonas rurales o boscosas, se aconseja evitar tareas de desbroce o poda cerca de posibles nidos hasta el final del otoño o la llegada del invierno, cuando el ciclo de la colonia finaliza.

Junto a ello, ha apuntado que las pruebas de alergia no tienen carácter predictivo, ya que no permiten saber quién puede desarrollar una reacción generalizada en el futuro. Por tanto, solo están indicadas en personas que ya hayan sufrido una reacción alérgica previa a picaduras de himenópteros.

"En caso de sospecha de reacción por alergia a veneno de esta avispa u otro himenóptero, se debe remitir a un Servicio de Alergología para su estudio adecuado y valorar la posibilidad de inmunoterapia específica con veneno de himenópteros", ha concluido.