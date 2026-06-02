Satse exige que se dupliquen las plantillas de fisioterapeutas para frenar el colapso asistencial en la sanidad pública

Imagen de archivo de un fisioterapeuta. - SATSE

VALÈNCIA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

Satse ha iniciado una campaña para exigir "un importante aumento" de fisioterapeutas con el objetivo de rescatar la Fisioterapia del "colapso que arrastra desde hace años en la Sanidad pública valenciana", según ha informado el Sindicato de Enfermería en un comunicado.

Al respecto, ha explicado que el problema, "además de la falta de profesionales", es su "infrautilización" como consecuencia de que la Conselleria de Sanidad mantiene las plantillas "bajo mínimos, muy lejos de la recomendación de la O.M.S. de un fisioterapeuta por cada 1.000 habitantes" De hecho, la plantilla actual de fisioterapeutas en la Conselleria de Sanidad es de 800 fisioterapeutas, cuando lo que sería necesario, según cálculos del Sindicato de Enfermeríam es 5.000 fisioterapeutas.

Esta situación tiene "consecuencias directas" sobre la ciudadanía: "listas de espera inasumibles, acceso desigual a los tratamientos y peores resultados en salud". En la Comunitat Valenciana, donde el envejecimiento poblacional es "cada vez más acusado, esta carencia se traduce en un deterioro progresivo de la calidad asistencial y en una vulneración del principio de equidad del sistema público, ya que quien tiene dinero acude a las clínicas privadas". Por ello, "el impacto no es solo sanitario, sino también económico y social".

Además, ha advertido de que "la falta de acceso a tratamientos fisioterapéuticos adecuados incrementa las bajas laborales, reduce la productividad y eleva el gasto en prestaciones por incapacidad" a pesar de que "muchas patologías musculoesqueléticas, principales causas de incapacidad temporal, podrían evitar su cronificación gracias a la labor de los fisioterapeutas tanto en su vertiente rehabilitadora como preventiva, educando en posturas, o ejercicios a realizar en casa". "Invertir en Fisioterapia no es un gasto, sino una medida de eficiencia", ha recalcado.

DECÁLOGO DE MEDIDAS

Por ello, el Sindicato de Enfermería ha presentado a la Conselleria de Sanidad un decálogo de medidas para potenciar la Fisioterapia pública que se resumen en tres grandes grupos.

El primero pasa por la ampliación inmediata de plantillas con perfiles específicos de profesionales. Así, reclamará la modificación de la Orden de la Bolsa de empleo temporal para crear perfiles funcionales vinculados a la formación acreditada (EVES), potenciando los puestos centrados en áreas críticas como Pacientes Críticos, Pediatría, Cardiorrespiratorio, Suelo Pélvico, Oncología y Dolor Crónico en Atención Primaria.

En segundo lugar, la autonomía y derivación directa para "acabar con la burocracia inútil" que en estos momentos mantiene la Conselleria y que el acceso de los enfermos a los fisioterapeutas sea "mucho más rápido, acelerando el inicio del tratamiento del paciente". Asimismo, exigen "más fisioterapeutas para recortar las listas de espera: No se puede atender con calidad bajo la presión de agendas infinitas que provocan el agotamiento de los fisioterapeutas.

Exigimos blindar por normativa un número máximo de pacientes al día y reservar tiempo dentro de la jornada del profesional para la actividad preventiva y comunitaria".

En Atención Primaria, reclama " establecer cupos de usuarios por cada profesional, así como incrementar la atención domiciliaria y que estos profesionales puedan dedicar tiempo a educar en hábitos saludables". En cuanto a Atención Especializada ve "necesario que los fisioterapeutas trataran a los pacientes en los Servicios en los que están ingresados" además de una mejora en los tratamientos de rehabilitación cardiaca y respiratoria.

"El Sindicato de Enfermería no tolerará más parches a costa del sobreesfuerzo de los profesionales. Aumentar el número de fisioterapeutas en la Sanidad pública es la única vía para garantizar los derechos laborales del colectivo y ofrecer tratamientos de calidad que los pacientes merecen", ha apostillado.