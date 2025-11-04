SATSE denuncia que la falta de cobertura de bajas y permisos perjudica la atención en los servicios de salud

MADRID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Enfermería, SATSE, ha denunciado que la falta de cobertura de todas las bajas laborales y permisos reglamentarios sigue siendo un "grave problema sin resolver" en los servicios de salud que "sobrecarga y perjudica" a enfermeras y fisioterapeutas y empeora la atención que se presta a las personas.

SATSE ha realizado un nuevo análisis de la situación que existe en los diferentes servicios de salud, constatando que la práctica habitual por parte de las gerencias es no realizar las contrataciones necesarias para sustituir a los profesionales que tiene que dejan de trabajar por motivos de salud u otra circunstancia o que tienen derecho a disfrutar de alguno de los permisos legalmente establecidos.

El Sindicato subraya que, tras años de recortes en las plantillas de hospitales y centros de salud, las contrataciones para cubrir bajas, permisos, reducciones de jornada y otras circunstancias son "mínimas", lo que perjudica tanto a las enfermeras y fisioterapeutas como a las personas que son atendidas en estos centros sanitarios.

resalta que, aunque en algunas circunstancias se realicen contrataciones puntuales, éstas no permiten sostener de manera estable la cobertura necesaria, lo que "obliga a enfermeras y fisioterapeutas a asumir el trabajo de sus compañeras y compañeros, realizar turnos adicionales y renunciar a días de descanso".

"Parece sorprendente que permisos que, por ejemplo, se han destinado para favorecer la conciliación y la corresponsabilidad provoquen justo lo contrario entre el personal por la falta de cobertura. La Administración está consiguiendo que el beneficio de unos se sustente en el perjuicio de otros", agrega.

Finalmente, recuerda que la pérdida de la calidad y seguridad asistencial y un aumento de las esperas pone en situación complicada los paciente. Por ello, y como viene haciendo de manera permanente y constante en las mesas y órganos de negociación e interlocución con las diferentes consejerías de Sanidad, SATSE reclama que se dé cobertura al 100% de las sustituciones por bajas, permisos reglamentarios, reducciones de jornada y otras circunstancias.