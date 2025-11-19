La sanidad, tercer problema que afecta a los españoles, tras la crisis económica y la vivienda según el CIS

MADRID, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La sanidad figura en el tercer lugar de la lista de problemas que afectan personalmente a los españoles, según el Barómetro de Noviembre del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), publicado este miércoles.

La lista la lidera la crisis económica (28,1%), seguida de la vivienda (26,8%), la sanidad (19,9%), la calidad de empleo (19,2%) y la inmigración (19,2%).

Por lo que se refiere a los problemas que afectan a España, la sanida se mantiene en el octavo lugar con un 13,8%, si bien sube cuatro décimas respecto al del mes anterior.

La vivienda cumple un año como principal problema de España en los barómetros del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) y lo hace anotándose un nuevo récord de menciones al figurar como tal en el 40% de los cuestionarios, seguida de los problemas políticos (19,2%) y la inmigración (18,9%).

La preocupación por la vivienda conquistó la cúspide de la lista de problemas que se elabora con las encuestas mensuales del CIS en diciembre de 2024 y ya no la ha abandonado. En segunda posición se colocan en noviembre los problemas políticos, con un 19%, su mayor cifra desde enero, y subiendo 5,3 puntos en comparación con el mes anterior. Desplazan así al tercer puesto a la inmigración, que baja 1,6 puntos, hasta el 18,9%.

Con el mismo porcentaje que la inmigración, la cuarta plaza es para crisis económica, que aumenta sus menciones en 3,2 puntos, y le siguen, con un 16,2%, los problemas relacionados con la calidad del empleo, que bajan dos puntos respecto a octubre y se anota un 16,2%.

El sexto problema nacional es el paro (14,4%) y el séptimo el Gobierno y los partidos (14%,1).