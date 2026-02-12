Sanidad afirma que la probabilidad de detectar un caso autóctono del virus Nipah en España "es remota"

Archivo - Sanidad recuerda que la probabilidad de detectar un caso autóctono del virus Nipah en España "es remota" - NIAID - Archivo

MADRID 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitaria (CCAES) ha destacado que "es remota" la probabilidad de detectar en España un caso autóctono del virus Nipah, del que se confirmaron en enero dos casos de enfermedad en profesionales sanitarios del estado de Bengala Occidental, en India, tras lo se han identificado alrededor de 750 personas afectadas.

Estas ínfimas opciones al respecto se calculan "teniendo en cuenta la prohibición de la importación de cerdos vivos y de productos porcinos desde los países afectados, así como la ausencia de especies reservorios en nuestro país", ha explicado este órgano del Ministerio de Sanidad en un informe de evaluación rápida de riesgo, fechado a 11 de febrero.

Además, el CCAES ha recordado que "podría registrarse algún caso importado procedente de las zonas endémicas, aunque con una probabilidad muy baja". El impacto que tendría "sería muy bajo, dada la alta capacidad del sistema de vigilancia y asistencial", ha aseverado, por lo que ha insistido en que "el riesgo actual para la población de España se estima muy bajo".

En este punto, el citado informe recoge que la enfermedad por el virus Nipah "se considera una zoonosis emergente y grave", la cual "parece tener un patrón estacional, de diciembre a mayo, y una distribución limitada a varios países del sur y sudeste asiático, principalmente Bangladesh y la India, sin que se hayan detectado casos fuera de esas zonas".

Por último, este texto expone que la presentación clínica "es variable desde formas asintomáticas o subclínicas, con una frecuencia entre el 1 y el 45 por ciento, hasta cuadros de encefalitis y/o de insuficiencia respiratoria aguda grave, con una tasa de letalidad que oscila entre el 40 (Malasia) y el 75 por ciento (Bangladesh e India), variando según el origen del brote, la capacidad local de vigilancia epidemiológica y el manejo clínico".