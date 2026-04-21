Sanidad advierte de que el 'callo solar' no existe y que tomar el sol sin protección supone un "riesgo grave"

Archivo - Crema solar en la playa. - ISTOCK - Archivo

MADRID 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), adscrita al Ministerio de Sanidad, desmiente la existencia del 'callo solar', un "falso y peligroso mito" que describe un supuesto mecanismo de resistencia cutánea frente al sol, y ha advertido de que la evidencia demuestra que la exposición sin protección supone un "riesgo grave para la salud".

La AEMPS ha rechazado las informaciones que circulan, sobre todo, en redes sociales afirmando que la piel humana puede "acostumbrarse" o generar una protección natural eficaz y segura frente a la radiación ultravioleta (UV) a través de exposiciones progresivas al sol.

Así, ha explicado que el bronceado y el engrosamiento aparente de la piel como resultado de estas exposiciones son, en realidad, respuestas biológicas al daño producido por la radiación y no mecanismos de protección seguros o suficientes.

En esta línea, ha apuntado que está demostrado que tomar el sol sin protección genera daño solar acumulativo, incluidas alteraciones del ADN celular, fotoenvejecimiento prematuro y un aumento significativo del riesgo de padecer cáncer de piel, incluido el melanoma. "La piel no desarrolla memoria protectora frente al sol; por el contrario, cada exposición sin protección añade daño acumulado", ha aseverado.

Asimismo, ha detallado que esta práctica puede inducir a una falsa sensación de seguridad y favorecer conductas de exposición prolongada e intensa, que son especialmente peligrosas en la infancia y juventud, etapas en las que el daño solar tiene un mayor impacto a largo plazo.

RECOMENDACIONES PARA PROTEGERSE DEL SOL

La AEMPS ha recordado la importancia de seguir las recomendaciones oficiales sobre protección solar, que incluyen, entre otras, evitar la exposición solar directa durante las horas centrales del día, esto es, entre las 12 y las 16 horas, así como emplear productos de protección solar.

En este sentido, ha señalado que los protectores solares que se utilicen deben ofrecer protección frente a radiación UVA y UVB, y se debe seleccionar el factor de protección adecuado al fototipo de piel y a las condiciones de exposición. "Es importante destacar que los fototipos más oscuros, así como la piel aparentemente acostumbrada al sol, deben fotoprotegerse igualmente para evitar los efectos negativos de la exposición solar directa", ha añadido.

Respecto a las instrucciones de uso, ha indicado que se debe aplicar el protector solar en cantidad suficiente y reaplicarlo con la frecuencia indicada, especialmente tras el baño, la sudoración o el secado con toalla. En paralelo, ha aconsejado que se utilicen medidas físicas de protección, como ropa adecuada, sombreros y gafas de sol.

Por último, ha insistido en la importancia de extremar las precauciones en menores, evitando la exposición solar directa en niños menores de tres años y protegiendo especialmente las zonas más sensibles.