La sangre revela cómo evoluciona el cáncer de próstata y cuándo dejará de funcionar un tratamiento

Archivo - Cáncer de próstata - JAMESBENET/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El cáncer de próstata no solo crece: también aprende a sobrevivir. Un nuevo estudio internacional demuestra que las mutaciones del tumor cambian en tiempo real mientras el paciente recibe tratamiento, y que esos cambios pueden detectarse con una simple muestra de sangre. Una herramienta que promete anticiparse a la resistencia y personalizar cada decisión médica

UNA SIMPLE MUESTRA QUE ANTICIPA LA RESISTENCIA

Un nuevo estudio de la Facultad de Medicina Miller de la Universidad de Miami (Estados Unidos) que utiliza biopsias líquidas seriadas para rastrear la evolución del cáncer de próstata metastásico bajo presión del tratamiento demuestra que las alteraciones del receptor de andrógenos (RA) aparecieron de forma constante y se relacionaron con peores resultados en las distintas terapias.

Los hallazgos, publicados en 'Clinical Cancer Research', revista de la Asociación Americana para la Investigación del Cáncer, sugieren que una sola prueba genómica al momento del diagnóstico ya no es suficiente para el manejo del cáncer de próstata avanzado y respaldan el uso de pruebas moleculares en tiempo real para guiar una atención más personalizada en el cáncer de próstata avanzado.

EL TUMOR SE RECONFIGURA PARA SEGUIR CRECIENDO

Bajo la presión del tratamiento, el cáncer de próstata metastásico se adapta, reorganizándose constantemente para sobrevivir. Para los médicos, el desafío siempre ha sido la sincronización: saber cuándo y cómo ha evolucionado la enfermedad antes de que supere la siguiente línea de tratamiento.

El nuevo estudio, dirigido por el doctor Chinmay T. Jani, investigador principal de Hematología y Oncología del Sylvester Comprehensive Cancer Center en Miami, perteneciente a la Facultad de Medicina Miller de la Universidad de Miami, sugiere que esas respuestas podrían ya estar circulando en la sangre de los pacientes.

Mediante biopsias líquidas seriadas, el equipo de investigación rastreó cómo los fragmentos de ADN tumoral, conocidos como ADN tumoral circulante o ADNct, cambian con el tiempo en pacientes con cáncer de próstata metastásico resistente a la castración (CPRCm). El término 'resistente a la castración' se refiere al cáncer de próstata que ya no responde a los tratamientos de terapia hormonal.

"Este trabajo destaca el poder de la monitorización molecular en tiempo real para fundamentar la medicina de precisión en el cáncer de próstata avanzado", exponen los investigadores. "A medida que desarrollamos la próxima generación de terapias, incluyendo nuevos agentes dirigidos a los RA y combinaciones racionales, comprender cómo evolucionan los tumores bajo la presión del tratamiento será fundamental para administrar el fármaco adecuado al paciente adecuado en el momento oportuno".

Tradicionalmente, las pruebas genómicas en el cáncer de próstata se han basado en tejido tumoral, a menudo obtenido años antes, a veces de sitios que ya no reflejan la enfermedad dominante. La biopsia líquida ofrece una perspectiva diferente: capta la actividad del cáncer en el momento actual.

En este análisis en condiciones reales, los investigadores examinaron muestras pareadas de ADNct tomadas antes y después de suspender el tratamiento, una ventana que suele marcar la progresión de la enfermedad. El estudio incluyó a más de 1.700 pacientes, provenientes de una de las bases de datos genómicas clínicas más extensas y enlazadas disponibles.

MEDICINA DE PRECISIÓN EN TIEMPO REAL

En todos los grupos de tratamiento, los tumores mostraron un patrón claro: la carga de mutaciones aumentó después de la terapia, lo que subraya la presión selectiva ejercida por los tratamientos modernos contra el cáncer de próstata.

"El cáncer se adapta al estrés. Lo que observamos en el ADNtc es la evolución en tiempo real", matizan los investigadores. Entre los muchos cambios genéticos observados, uno se destacó constantemente: el receptor de andrógenos, un impulsor central del crecimiento del cáncer de próstata.

Tras el tratamiento con inhibidores de la vía del receptor de andrógenos (IPRA), inhibidores de PARP e incluso quimioterapia con taxanos, los pacientes presentaron una probabilidad significativamente mayor de desarrollar amplificaciones o mutaciones del RA, especialmente en regiones que permiten que el receptor permanezca activo a pesar de la terapia. Estas alteraciones actúan como un interruptor maestro, manteniendo activas las señales de crecimiento del cáncer incluso cuando los tratamientos están diseñados para inhibirlas.

Es importante destacar que la presencia de alteraciones de RA no solo fue común, sino también significativa. En todas las clases de tratamiento, los pacientes con tumores con alteraciones de RA experimentaron una supervivencia general más corta, una interrupción más rápida del tratamiento y una necesidad más temprana de terapia posterior.

El estudio también reveló cómo se desarrolla la resistencia a las nuevas terapias dirigidas. Entre los pacientes tratados con inhibidores de PARP, algunos tumores adquirieron mutaciones de reversión de BRCA, lo que restableció las vías de reparación del ADN y redujo la eficacia del tratamiento. Otros acumularon cambios en genes como TP53, EGFR y PIK3CA, características de inestabilidad genómica y resistencia al tratamiento.

En conjunto, los hallazgos sugieren que una sola prueba genómica en el momento del diagnóstico ya no es suficiente para el tratamiento del cáncer de próstata avanzado. A medida que los tumores evolucionan, sus vulnerabilidades y sus vías de escape cambian.

Si bien es observacional, el estudio proporciona una sólida justificación biológica para integrar las pruebas seriadas de ADNct en la atención rutinaria de los hombres con CPRCm. A medida que la oncología de precisión continúa avanzando, la capacidad de monitorear la evolución del tumor mediante una simple extracción de sangre puede resultar esencial, no solo para elegir el tratamiento adecuado, sino también para elegirlo en el momento oportuno.