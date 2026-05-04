La sangre en la orina es el principal síntoma del cáncer de vejiga

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MADRID, 4 May. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Española de Urología (AEU) ha señalado, ante un posible caso de cáncer de vejiga, que la presencia de sangre en la orina "debe estudiarse siempre", ya que el síntoma principal de este tumor es la hematuria, que puede ir acompañado de escozor o dolor al orinar, aumento de la frecuencia urinaria o necesidad urgente de orinar, entre otros síntomas.

El cáncer de vejiga es uno de los diez tumores más frecuentes en el mundo y el quinto más diagnosticado en España, con más de 22.000 nuevos casos anuales. Este tumor es hasta cuatro veces más frecuente en hombres y, aun así, en 2025 se diagnosticaron alrededor de 4.000 nuevos casos en mujeres.

El retraso diagnóstico es mayor en mujeres, ya que los síntomas iniciales pueden confundirse con infecciones urinarias o con otros procesos miccionales, lo que retrasa la derivación al urólogo y condiciona el pronóstico.

Por su parte, la presidenta de la Asociación Española de Urología, Carmen González Enguita, ha asegurado que aunque la presencia de la sangre no implique necesariamente un cáncer de vejiga, "obliga a realizar los estudios de diagnóstico necesarios para descartarlo".

La clave, como ha recordado la AEU, es no normalizar estos signos ni restarles importancia, y evitar atribuirlos automáticamente a infecciones u otras causas sin realizar una valoración urológica adecuada.

EL TABAQUISMO: EL PRINCIPAL FACTOR DE RIESGO MODIFICABLE

Asimismo, desde la asociación han subrayado que la prevención es "fundamental", y el tabaquismo, en este sentido, es el principal factor de riesgo modificable del cáncer de vejiga. Según la American Cancer Society, las personas fumadoras tienen al menos tres veces más riesgo de desarrollar este tumor y que el tabaco es el causante de alrededor de la mitad de los casos de esta enfermedad.

El National Cancer Institute también identifica el consumo de tabaco como un factor de riesgo mayor, ya que los carcinógenos del tabaco se eliminan por la orina y entran en contacto directo con la vejiga.

Además, González Enguita ha incidido en que un diagnóstico temprano puede cambiar de "forma decisiva" la evolución de la enfermedad y, en muchos casos, permite tratamientos menos agresivos y mayores posibilidades de conservar la vejiga.

La Asociación Española de Urología, con motivo del Mes de Concienciación sobre el Cáncer de Vejiga, ha impulsado la campaña 'Urología es Salud', proyecto que busca "acercar la salud urológica a la sociedad, romper tabúes y mejorar el conocimiento" sobre afecciones comunes y prevalentes que afectan a hombres y mujeres de todas las edades.

La campaña cuenta con la implicación de la Oficina Pacientes AEU y con la colaboración de entidades como CANVES (Alianza por el Cáncer de Vejiga en España) y la Fundación MÁS QUE IDEAS, que contribuyen a la visibilización de la enfermedad y al acompañamiento de las personas afectadas, además del apoyo del laboratorio farmacéutico Gebro Pharma.