¿Sangre artificial para perros? Científicos crean células similares a glóbulos rojos en laboratorio

Donación de sangre. - JUNTA DE ANDALUCÍA

MADRID, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

Investigadores japoneses han desarrollado un método para generar células similares a los glóbulos rojos a partir de células madre pluripotentes inducidas de perro. Aunque todavía no pueden utilizarse para transfusiones, el avance abre una nueva vía para crear productos sanguíneos artificiales que podrían solucionar la falta de donantes compatibles en veterinaria y servir como modelo para la medicina humana.

Investigadores japoneses han desarrollado un método para generar células similares a los glóbulos rojos a partir de células madre pluripotentes inducidas de perro. Aunque todavía no pueden utilizarse para transfusiones, el avance abre una nueva vía para crear productos sanguíneos artificiales que podrían solucionar la falta de donantes compatibles en veterinaria y servir como modelo para la medicina humana.

Investigadores de la Universidad Metropolitana de Osaka (Japón) han utilizado iPSC caninas desarrolladas mediante una investigación colaborativa con TOKIWA-Bio Inc. para diseñar un método para generar células similares a los glóbulos rojos, según se publica en 'Stem Cells Translational Medicine'.

Las transfusiones de sangre son cruciales en la medicina humana y veterinaria; sin embargo, las reservas de sangre humana necesitan constantemente donantes, mientras que los bancos de sangre en la atención veterinaria son prácticamente inexistentes. Esto hace que las transfusiones caninas dependan en gran medida de las donaciones de perros sanos, pero conseguir sangre compatible sigue siendo un gran desafío, ya que los perros también tienen diferentes grupos sanguíneos.

Afortunadamente, los recientes avances en células madre pluripotentes inducidas (iPSC) han creado nuevas oportunidades para producir células sanguíneas en el laboratorio. Esto, junto con las similitudes entre la salud humana y canina, ha llamado la atención sobre los perros como modelos traslacionales que pueden utilizarse para generar cambios innovadores en ambos campos. Sin embargo, aún no se ha establecido completamente un método para generar glóbulos rojos a partir de iPSC caninas.

Abordando este desafío crucial, un grupo de investigación liderado por el profesor Shingo Hatoya en la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Metropolitana de Osaka utilizó iPSC caninas desarrolladas mediante una investigación colaborativa con TOKIWA-Bio Inc. para diseñar un método para generar células similares a los glóbulos rojos.

Imitando el proceso natural de desarrollo de las células sanguíneas, se cultivaron células iPSC caninas en grupos celulares y se indujo su diferenciación en células similares a los glóbulos rojos. Durante el cultivo, surgieron células progenitoras, origen de las células sanguíneas, que contenían hemoglobina, la proteína transportadora de oxígeno presente en los glóbulos rojos.

Además, mediante la edición genómica CRISPR-Cas9 dirigida a la glicoforina A (GYPA), un marcador de glóbulos rojos, los investigadores crearon células iPSC caninas que emiten fluorescencia verde al expresar GYPA. Esto permitió al equipo visualizar y monitorizar la diferenciación de los glóbulos rojos en tiempo real. En las condiciones de diferenciación optimizadas, más del 96 % de las células analizadas expresaron GYPA.

"Las células generadas en este estudio aún no son glóbulos rojos completamente maduros aptos para transfusión", destaca el profesor Hatoya. "Solo alrededor del 3% de las células sufrieron enucleación, una característica clave de los glóbulos rojos maduros de los mamíferos. Los estudios futuros se centrarán en mejorar la generación de glóbulos rojos funcionales y en comprender las diferencias entre las líneas celulares".

Si bien este estudio aún no proporciona glóbulos rojos listos para transfusión, establece una plataforma importante para generar células similares a los glóbulos rojos a partir de células iPSC caninas. Los hallazgos también pueden contribuir al desarrollo y la evaluación de productos sanguíneos derivados de iPSC para uso en medicina humana.