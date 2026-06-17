San Juan de Dios registra un aumento de la demanda de apoyo psicológico entre las personas refugiadas

Imagen del Programa de Protección Internacional de San Juan de Dios. - SAN JUAN DE DIOS

MADRID, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Orden Hospitalaria de San Juan de Dios ha detectado en los últimos años un incremento de la demanda de apoyo psicológico entre las personas refugiadas, tanto adultas como menores, como consecuencia de las experiencias y situaciones que afrontan durante su proceso migratorio.

Asimismo, San Juan de Dios señala que las mujeres sufren un riesgo mayor de sufrir abusos y violencia de género. También ha constatado un incremento del riesgo de intentos autolíticos.

La entidad ha dado a conocer estos datos con motivo del Día Mundial de las Personas Refugiadas 2026. En 2017, la Asociación San Juan de Dios España puso en marcha el Programa de Protección Internacional (PPI) como respuesta a las necesidades de acogida e integración de las personas solicitantes de protección internacional y refugiadas en España.

En estos ocho años, el PPI ha ido creciendo para atender y acompañar a personas solas y familias que pueden tener menores a su cargo, sumando un total de 4.343 de personas atendidas de diversas nacionalidades. Actualmente los países con mayor número de refugiados son Colombia, Mali, Senegal, Siria, Ucrania y Venezuela, seguidos de otros como Palestina y Georgia.

"Acompañamos a personas que se han visto obligadas a huir de sus hogares principalmente por la amenaza de las guerras, conflictos armados y la violencia extrema. Priorizamos la atención a familias y personas especialmente vulnerables como personas mayores, gravemente enfermas, familias monoparentales con hijos menores, personas con discapacidad, con trastorno mental y víctimas de torturas u otras formas de violencia", ha explicado el responsable del Programa de Protección Internacional de San Juan de Dios España, Merlys Mosquera.

PRESENTE EN SEIS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Actualmente, San Juan de Dios cuenta con 850 plazas de acogida en doce centros de San de Dios en Barcelona, Guipúzcoa, Madrid, Murcia, Burgos, León, Palencia, Aguilar de Campoo, Valladolid, Sevilla, Granada y Málaga.

El programa desde sus inicios hace parte del Sistema de Acogida de Protección Internacional y Temporal financiado por el Ministerio de Inclusión Seguridad Social y Migraciones. "Con la hospitalidad como valor central, en San Juan de Dios se trabaja desde un enfoque centrado en la persona poniendo el foco en sus derechos, oportunidades y necesidades para garantizar la calidad de la acogida y la participación en el desarrollo de itinerarios individualizados que buscan promover la autonomía e integración social y laboral", añade la institución.