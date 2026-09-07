Salud Mental España llama a acompañar a las personas que atraviesan un duelo por suicidio y validar sus emociones

Archivo - Mujer triste. - DJEDZURA/ISTOCK - Archivo

MADRID 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Salud Mental España, Nel González Zapico, ha llamado a acompañar a las personas que atraviesan un duelo por suicidio, afectadas a menudo por la "incomprensión social y una sensación de soledad", al tiempo que ha destacado la importancia de validar y naturalizar todas sus emociones.

"Especialmente aquellas vinculadas de forma directa con el duelo por suicidio, como pueden ser la culpa, la vergüenza, el enfado o la sensación de sentirse juzgado por los demás", ha precisado durante la inauguración del encuentro online 'Ni culpa ni silencio: Hablemos del duelo por suicidio', que ha celebrado la entidad con motivo del Día Mundial para la Prevención del Suicidio.

A través de este 'webinar', Salud Mental España ha abordado el duelo por suicidio desde una perpectiva profesional y vivencial, con el objetivo de ayudar a romper el silencio y el estigma que lo rodean. "Como sociedad, debemos ofrecer herramientas y orientación a las personas que sufren este golpe. Ante el dolor, no siempre podemos ofrecer respuesta, pero sí podemos ofrecer presencia", ha subrayado González.

El encuentro, moderado por la periodista Beatriz Nogal, ha contado con la intervención de la presidenta de la Fundación Blanca, Lola Fernández Ochoa, quien ha compartido la experiencia tras el fallecimiento de su hermana Blanca Fernández Ochoa, del que este año se cumplen siete años.

"Lo que más me costó fue lidiar con la vergüenza. Sentía una vergüenza tremenda por lo que había hecho mi hermana, por lo que pensarían los demás. No solo de Blanca sino qué pensarían de la familia, cómo una familia tan unida como nosotros había 'consentido' que pasara eso", ha explicado para añadir que a ello se sumó el impacto mediático, que complicó el duelo familiar.

Fernández Ochoa ha señalado que aceptar el sufrimiento que vivía su hermana y comprender mejor su problema de salud mental fue clave para avanzar en su proceso, así como el acompañamiento de familia y amigos. "Al principio intentaba disimular, contar a la gente que Blanca había tenido un accidente en la montaña, no lo quise contar a la gente. Ahora siento vergüenza de haber tenido vergüenza, pero son sentimientos que no puedes obviar. Son los que son", ha señalado.

"VISIBILIZAR LO INVISIBLE"

Por su parte, la representante de la Red Estatal de Mujeres de Salud Mental España Adela Montaño ha destacado que se debe comprender el profundo dolor detrás de una conducta suicida. "Es importante visibilizar lo invisible que es el sufrimiento que te lleva a no ver otra salida que dejar de sufrir. Cuando no ves más allá, no es de valientes o de cobardes, es la única salida que tienes", ha detallado.

Además, ha abordado las dificultades que afrontan muchas personas tras una tentativa de suicidio y ha apuntado a miradas, etiquetas, miedo, culpabilidad, sentir que se ha destrozado a la familia y, pese a todo, verse obligado a seguir, aunque sea por los demás y no por uno mismo.

En paralelo, ha señalado al impacto que una tentativa de suicidio tiene en el entorno. El entorno "solo quiere encontrar respuestas que tú no eres capaz de darles. La persona superviviente tiene que dar muchas explicaciones y a lo mejor lo único que necesita es respeto y pasar su duelo en silencio", ha aseverado.

Adela Montaño ha destacado que la sociedad tiene una deuda pendiente con las personas supervivientes y ha reivindicado el valor de las redes de apoyo entre iguales, espacios donde compartir experiencias sin juicios ni estigmas. "Yo no pretendo que me comprenda toda la gente, solo que me respete. Hablamos con total libertad. No somos de dar consejos, pero sí de compartir experiencias", ha afirmado.

MEDIDAS IMPULSADAS POR LAS ADMINISTRACIONES

El coordinador técnico del Comisionado de Salud Mental del Ministerio de Sanidad, Carlos Zurita, ha detallado las medidas que están impulsando las administraciones para mejorar la prevención del suicidio y la atención a las personas afectadas. Entre las iniciativas, ha destacado la formación especializada para distintos colectivos profesionales, como psicología de emergencias, y la labor de acompañamiento que presta la línea 024.

"Nuestro objetivo es que ninguna persona tenga que transitar este duelo sola", ha resaltado Zurita, quien ha aprovechado para poner en valor el Plan de Acción para la Prevención del Suicidio 2025-2027, que ha destacado que permitió estudiar las medidas con impacto demostrado en la prevención del suicidio, así como consolidar recursos específicos para prevención y posvención.

El bombero del Ayuntamiento de Bilbao Ander Iturriaga, licenciado en Sociología y experto en Suicidología, ha explicado cómo se aborda una intervención ante una crisis suicida desde los servicios de emergencia y ha destacado que, dentro de la estrategia, son claves la "escucha activa, empatía, mostrarse cercano con una idea genuina de ayudar y validar y respetar su sufrimiento, que es mucho".

A su vez, ha apuntado que los profesionales que atienden estos casos pueden experimentar una respuesta de estrés agudo, desgaste profesional o 'burnout'. "El impacto está relacionado con la exposición continuada con situaciones traumáticas", ha indicado para añadir que también "puede aparecer cierta sensación de impotencia", por lo que ha enfatizado que la gestión emocional debe empezar antes de la intervención.

CAMPAÑA DE SENZIBILIZACIÓN

Salud Mental España difundirá este jueves una campaña de sensibilización en redes sociales con el foco puesto en visibilizar el impacto del duelo del fallecimiento por suicidio de un ser querido, una realidad históricamente silenciada y rodeada de estigma.

Con el hashtag '#NiCulpaNiSilencio', el objetivo de esta iniciativa, formada por una serie de infografías y financiada por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, será contribuir a paliar la culpa y la vergüenza que muchas veces acompañan esta situación, causando un gran sufrimiento añadido a familiares, amistades y entorno.