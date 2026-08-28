Salud global: Las mordeduras de serpiente causan más muertes y discapacidad de lo estimado

Archivo - Serpiente cascabel - GIUSEPPE PUORTO / INSTITUTO BUTANTAN - Archivo

MADRID, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las mordeduras de serpientes venenosas pueden causar enfermedades, discapacidad e incluso la muerte en regiones tropicales y subtropicales. Un nuevo estudio publicado en 'PLOS Medicine' sugiere que la incidencia de envenenamiento por serpientes y la mortalidad por mordedura de serpiente son mucho mayores de lo que se estimaba anteriormente.

Las mordeduras de serpiente afectan de manera desproporcionada a las comunidades rurales de bajos recursos. Sin embargo, la falta de datos ha dificultado la estimación precisa de la carga global de mordeduras de serpiente.

Para calcular un rango estimado de casos anuales de mordeduras de serpiente a nivel mundial, los investigadores revisaron la literatura sobre casos ocurridos en 79 países, publicada entre enero de 2007 y marzo de 2025.

Posteriormente, desarrollaron modelos geoestadísticos basados en los datos obtenidos de su revisión sobre envenenamiento y mortalidad por mordeduras de serpiente. Se calcularon estimaciones mínimas y máximas de la carga global de mordeduras de serpiente, que a su vez generaron estimaciones para cada país.

El estudio estimó que entre 2,1 y 7 millones de personas sufren envenenamiento por serpiente cada año, y que la mortalidad anual oscila entre 274.000 y 513.000 personas. Los países de bajos ingresos presentan las tasas de incidencia y mortalidad más altas, y el África subsahariana concentra el 45 % de los casos y muertes por envenenamiento a nivel mundial.

El estudio, realizado por Dileepa Ediriweera y Anuradhani Kasturuiratne, de la Escuela de Medicina Tropical de Liverpool (Reino Unido) y la Universidad de Kelaniya (Sri Lanka), se vio limitado por la disponibilidad y la calidad de los datos; sin embargo, es probable que la información disponible subestime el número real de casos de envenenamiento por serpiente.

Según los autores, "este estudio sugiere que las estimaciones previas sobre la carga de mordeduras de serpiente podrían haber subestimado considerablemente la magnitud del problema. Estos hallazgos resaltan la necesidad de mejorar la prevención, la vigilancia, el acceso al antídoto y la atención clínica, especialmente en las regiones más afectadas".

"Esperamos que nuestras estimaciones actualizadas ayuden a los gobiernos y a las organizaciones internacionales a priorizar los recursos y a monitorear el progreso hacia la reducción de la carga de mordeduras de serpiente", apostillan.

Y añaden que "el envenenamiento por serpientes es una crisis mundial mucho mayor de lo que se reconocía anteriormente. Nuestros hallazgos establecen la base fundamental necesaria para ampliar la atención clínica y el acceso al tratamiento en las regiones de bajos ingresos del África subsahariana y Asia".