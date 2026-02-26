Archivo - La salud, área con mayor aplicación final de los productos obtenidos del uso de biotecnologías en 2024, con un 52,1% - SANJERI - Archivo

MADRID, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado los datos definitivos de la edición de 2024 de su 'Estadística sobre el uso de Biotecnología', informe que arroja el dato de que, entre las áreas de aplicación final de los productos obtenidos de la utilización de los diferentes tipos de biotecnologías, ha destacado la Salud humana, con un 52,1 por ciento del total de unidades.

Según ha expuesto este órgano dependiente del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, al apartado de la Salud humana le han seguido el de la Alimentación, con un 30,2 por ciento; el de Agricultura y producción forestal, con un 26,3 por ciento; el de Medioambiente, con un 20,9 por ciento; el de Salud animal y acuicultura, con un 20,8 por ciento; y el de Industria, con un 15,7 por ciento.

En cuanto al plano general, el INE ha puesto de manifiesto en el mencionado documento de análisis que el gasto en actividades de I+D interna en Biotecnología aumentó un 14,4 por ciento en 2024 con respecto al año anterior, alcanzando los 3.144 millones de euros. Por tanto, este gasto supuso el 13,1 por ciento del gasto total en actividades de I+D interna, ha explicado.

Junto a ello, esta institución de ámbito nacional ha indicado que, por sectores de ejecución, el gasto del relativo a la Administración Pública aumentó en un 23,1 por ciento y el de las Empresas en un 14 por ciento. Por su parte, en relación con el gasto total en actividades de I+D interna en Biotecnología, las Empresas presentaron el mayor porcentaje (46,5% del total).

Por detrás de este segmento, tal y como ha manifestado el INE, se han situado la Administración Pública, con un 30,9 por ciento; la Enseñanza Superior, con un 22,2 por ciento; y las Instituciones Privadas Sin Fines de Lucro (IPSFL), con un 0,4 por ciento.