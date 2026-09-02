Ni la salud, ni tus amigos, ni el trabajo dependen solo de tus decisiones: la personalidad genética también cuenta

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MADRID, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los genes no determinan por sí solos cómo somos, pero sí parecen estar relacionados con rasgos de personalidad que pueden influir en ámbitos tan distintos como la salud, la educación, el trabajo, los ingresos o la vida social. Un estudio internacional ha identificado más de 1.200 variantes genéticas asociadas con los cinco grandes rasgos de personalidad y apunta a una estrecha interacción entre la genética y el entorno.

El equipo internacional de investigadores del Consorcio de Genómica Reactivada de la Personalidad ha descubierto que más de 1.200 variantes genéticas diferentes están asociadas con los cinco grandes rasgos de personalidad y, sorprendentemente, esta genética de la personalidad está vinculada a docenas de resultados en la vida, según se publica en 'Nature'.

MÁS DE 1.200 VARIANTES GENÉTICAS VINCULADAS A LA PERSONALIDAD

Este estudio combinó los resultados de 46 cohortes de investigación diferentes alrededor del mundo. Los participantes de cada cohorte proporcionaron una muestra de ADN y completaron un cuestionario que medía los cinco grandes rasgos de personalidad: apertura a la experiencia, responsabilidad, extraversión, amabilidad y neuroticismo.

Estos cinco grandes rasgos de personalidad representan diferencias relativamente estables y habituales en la forma en que las personas piensan, sienten y actúan. Posteriormente, estas muestras de ADN se vincularon con las diferencias en los rasgos de personalidad de las personas.

LA PERSONALIDAD NO DEPENDE DE UN SOLO GEN

"No existe un único 'gen de la personalidad", aporta Ted Schwaba, autor principal de este estudio y profesor del Departamento de Psicología de la Universidad Estatal de Michigan (Estados Unidos). "Los rasgos de personalidad están asociados con muchas variantes genéticas, pero incluso los efectos más significativos de las variantes genéticas individuales son muy pequeños. Sin embargo, aunque cualquier variante genética individual tenga un impacto mínimo en la personalidad, los efectos de muchas variantes en conjunto pueden ser mucho mayores".

Los investigadores descubrieron que, en conjunto, los efectos genéticos eran más considerables y robustos. Por ejemplo, las mismas variantes vinculadas a la extroversión en un adulto joven de los Países Bajos también predijeron la extroversión en un adulto mayor jubilado de Estados Unidos.

Mediante métodos que comparaban a familiares entre sí, el equipo también confirmó que estos vínculos genéticos no eran, en realidad, el resultado de una crianza compartida. A pesar de estas asociaciones genéticas, descubrieron que el entorno sigue desempeñando un papel fundamental en la personalidad.

SALUD, TRABAJO Y ENTORNO SOCIAL

Los investigadores destacan la relevancia de la genética de la personalidad en muchos aspectos de la experiencia humana. Las variantes genéticas que predicen la personalidad también predicen parcialmente la salud mental y física, la longevidad, la educación, las trayectorias y los resultados profesionales, e incluso cómo las personas son percibidas por sus allegados.

Por ejemplo, las variantes genéticas vinculadas a la responsabilidad se asociaron con una mayor actividad diurna, mientras que las variantes vinculadas a la apertura a la experiencia y la extraversión se asociaron con una mayor tendencia a la actividad nocturna.

Los investigadores afirman que los hallazgos apuntan a una relación interconectada entre la genética y el entorno. Por ejemplo, el estudio descubrió que las variantes genéticas comunes vinculadas a la apertura a nuevas experiencias predecían que una persona se mudaría a barrios más cosmopolitas. A su vez, vivir en esos barrios puede reforzar y moldear aún más ese mismo rasgo.

"La personalidad parece ser relevante en casi todos los ámbitos. Esperamos que este estudio anime a muchos otros científicos a incorporar los rasgos de personalidad en sus campos de investigación", apunta Schwaba.

"Por ejemplo, las variantes genéticas asociadas al neuroticismo predicen una mayor estancia hospitalaria, lo cual es relevante para médicos e investigadores de la salud, y las variantes asociadas a la apertura a la experiencia están vinculadas a los ingresos y al cambio de trabajo, lo cual es relevante para los investigadores vocacionales", concluye.