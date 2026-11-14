Sacudidas, sensación de caída y taquicardia: qué se sabe de los sobresaltos al dormir

Archivo - Despertarse bruscamente - ANDREYPOPOV/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los despertares repentinos son sacudidas que ocurren entre la vigilia y el sueño, generalmente sentidas como un espasmo o sacudida muscular brusca, a veces lo suficientemente fuerte como para despertar completamente a la persona. La experiencia también puede incluir una sensación repentina de caída o pérdida del equilibrio, sensaciones similares a descargas eléctricas, hormigueo o entumecimiento, destellos de luz o imágenes oníricas breves.

Estas experiencias suelen ir acompañadas de una oleada de emociones (alarma, confusión, miedo o pánico) y signos físicos de sobresalto, como taquicardia o respiración acelerada. Posteriormente, la mayoría de las personas vuelven a dormirse rápidamente.

Las personas que se despiertan sobresaltadas con frecuencia al quedarse dormidas (un fenómeno que los investigadores denominan 'sobresaltos del sueño' o sacudidas hipnóticas) reportan peor calidad del sueño, mayor gravedad del insomnio y mayor ansiedad que quienes no lo experimentan, según un nuevo estudio de la Universidad París-Lodron de Salzburgo (Austria).

SACUDIDAS, SENSACIÓN DE CAÍDA Y TAQUICARDIA AL QUEDARSE DORMIDO

En el nuevo estudio, publicado en la revista de acceso abierto 'PLOS Mental Health', los investigadores realizaron una encuesta en línea a 194 adultos en Austria y Alemania, quienes respondieron preguntas sobre la calidad de su sueño, la gravedad del insomnio, la somnolencia diurna, creencias disfuncionales relacionadas con el sueño y síntomas de ansiedad y depresión. Hasta 96 de los participantes experimentaron despertares repentinos y al menos otro síntoma semanalmente, mientras que los otros 98 fueron utilizados como grupo de control.

En comparación con el grupo de control, el grupo con episodios de sueño interrumpido reportó peor calidad del sueño, mayor gravedad del insomnio, creencias más disfuncionales relacionadas con el sueño y mayores síntomas de ansiedad y depresión (todos estadísticamente significativos). La frecuencia con la que las personas experimentaban episodios de sueño interrumpido también se relacionó con la calidad del sueño, las creencias sobre el sueño y la ansiedad, pero no con la depresión.

En conjunto, estos factores, junto con la edad y el género, se asociaron con aproximadamente una cuarta parte de las diferencias entre las personas en la frecuencia de episodios de sueño interrumpido (26,9%). Los participantes también reportaron episodios de sueño interrumpido más frecuentes durante períodos de estrés psicológico y tensión emocional, mientras que la privación del sueño tuvo menor influencia en la frecuencia de estos episodios.

LOS SOBRESALTOS DEL SUEÑO SE ASOCIAN A MÁS INSOMNIO Y ANSIEDAD

"Estos hallazgos respaldan la idea de que el inicio del sueño debe considerarse dentro de marcos más amplios de hiperactivación relacionada con el sueño y activación cognitivo-emocional. Si bien no se puede inferir causalidad a partir de estos datos transversales de autoinforme, los resultados resaltan vínculos potencialmente relevantes entre el inicio del sueño y los procesos cognitivo-emocionales relacionados con el sueño", escriben los autores.

"Estos hallazgos respaldan la idea de que el inicio del sueño debe considerarse dentro de marcos más amplios de hiperactivación relacionada con el sueño y activación cognitivo-emocional", escriben los autores.

"Si bien no se puede inferir causalidad a partir de estos datos transversales de autoinforme, los resultados resaltan vínculos potencialmente relevantes entre el inicio del sueño y los procesos cognitivo-emocionales relacionados con el sueño".

La primera autora, Tanja Grünberger de la de la Universidad Paris Lodron de Salzburgo, Austria, destaca que, "dado que no existe un cuestionario establecido para el inicio del sueño, desarrollamos nuestros propios ítems basándonos en la literatura clínica. Esto nos permitió capturar una amplia gama de experiencias, pero también significa que nuestros hallazgos ahora deben confirmarse con instrumentos validados y registros objetivos del sueño".

"Los episodios de sueño interrumpido son mucho más que un simple espasmo muscular al quedarse dormido. Los participantes describieron no solo sacudidas, sino también sensaciones de caída, taquicardia, destellos de luz o fuertes ruidos, y fuertes sentimientos de alarma o miedo. Además, quienes informaron de episodios de sueño interrumpido al menos una vez por semana también reportaron peor calidad del sueño, creencias más negativas sobre el sueño y más síntomas de ansiedad", advierte.

EL ESTRÉS Y LA PREOCUPACIÓN PODRÍAN INFLUIR EN ESTOS EPISODIOS

Lo que les pareció más interesante fue la estrecha relación entre el inicio del sueño y cómo las personas piensan y sienten acerca del sueño. Cuanto más arraigadas estaban las creencias negativas sobre el sueño y más ansiosos se sentían los participantes, con mayor frecuencia informaban de momentos en que comenzaban a dormirse; y en ese mismo momento, muchos describieron una fuerte presión por conciliar el sueño. "Nuestros datos no permiten determinar la causa y la causa, pero este patrón se asemeja a lo que sabemos sobre el insomnio", afirma.

El autor principal, Manuel Schabus, explica por su parte, los próximos pasos de su investigación. "Para la mayoría de las personas, las dificultades para conciliar el sueño son un aspecto inofensivo del proceso. Sin embargo, para un subgrupo, estas dificultades van acompañadas de malestar y una mayor dificultad para dormirse. Aún no se ha comprobado si las estrategias que reducen la excitación y la preocupación relacionada con el sueño también ayudan a superar las dificultades para conciliar el sueño; este es un paso importante a seguir".