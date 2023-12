¿Sabes cómo podemos 'limpiar' nuestras arterias?

MADRID, 27 Dic. (EDIZIONES) -

Desgraciadamente, una vez que nuestras arterias se obstruyen no hay medios naturales para limpiarlas. Estas se 'ensucian', fruto de una enfermedad llamada 'arteriosclerosis', bastante frecuente en nuestra población y consecuencia de un estilo de vida precisamente nada saludable.

"La causa de arteriosclerosis no se conoce. Sabemos que hay factores de riesgo que condicionan o facilitan la arteriosclerosis, pero hay personas que no tienen estos factores de riesgo y desarrollan la enfermedad; y viceversa, hay pacientes que tienen factores de riesgo y no la desarrollan", remarca el doctor Antonio Álvarez-Vieitez, jefe de Cardiología del Hospital Nuestra Señora del Rosario, Madrid, durante una entrevista con Europa Press Salud.

Explica que en las paredes de las arterias se va depositando LDL colesterol, o más conocido como 'colesterol malo'; y todo ello propiciado por un exceso de este colesterol y por factores inflamatorios del endotelio (citoquinas), que se encuentran sobre todo en la grasa abdominal, son consecuencia de la hipertensión, del consumo de tabaco, o bien de un aumento de glucosa en sangre. "Estos son los factores predisponentes para que se forme la placa de ateroma, que da lugar a la arteriosclerosis", puntualiza el cardiólogo.

FACTORES QUE NO SE PUEDEN MODIFICAR

Ahora bien, Álvarez-Vieitez sí destaca que hay factores genéticos, además de la edad y del sexo masculino, que no podemos modificar; si bien hay otros muy importante en los que sí podemos influir bajando el colesterol, controlando la presión arterial, vigilando el metabolismo hidrocarbonado (diabetes) y no fumando.

"También es importante evitar el sedentarismo y hacer ejercicio, aunque sea moderado (5 horas de paseo a la semana sería suficiente); aparte de evitar la obesidad, no ingiriendo las grasas animales, ni tampoco las grasas saturadas y trans, además de combatiendo el estrés, procurando dormir ocho horas diarias", sostiene.

NO HAY ALIMENTOS DEPURATIVOS, NO HAY EVIDENCIA CIENTÍFICA

Aquí advierte de que todo lo que se oye sobre tomar alimentos depurativos que limpian las arterias no hay evidencia científica al respecto, aunque sostiene que sí se ha demostrado que los ácidos grasos insaturados, procedentes fundamentalmente de los pescados azules, de los frutos secos, de las verduras y de las frutas, son buenas en la alimentación.

"No existen evidencias que demuestren que los suplementos de omega 3 sirvan para prevenir la arteriosclerosis; pero sí es bueno consumir los alimentos que los contienen", mantiene el doctor Antonio Álvarez-Vieitez, jefe de Cardiología del Hospital Nuestra Señora del Rosario, Madrid.

Desde luego, según prosigue, "lo que está claramente demostrado" es que el tratamiento farmacológico agresivo para bajar el colesterol, el tratamiento de la obesidad, así como el control de la hipertensión y de la diabetes pueden cambiar la progresión y la historia natural de la evolución de la arteriosclerosis. "Ya existen algunas evidencias de que incluso puede revertirse la placa de ateroma", afirma.

Como colofón y con evidencias clínicas que lo avalan, el doctor Álvarez-Veitez mantiene que "el mejor limpiador de arterias" es tener el colesterol bajo, o bien con la alimentación o gracias a tratamientos farmacológicos, así como controlar la presión arterial, evitar el sedentarismo y hacer ejercicio, no fumar nada, y combatir el sobrepeso y todas las enfermedades añadidas, como la diabetes.