La ruta de contagio del mpox podría cambiar con el tiempo: del contacto sexual al entorno familiar

Archivo - Mpox, viruela del mono - LIUDMILA CHERNETSKA/ISTOCK - Archivo

MADRID, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

Nuevos modelos de transmisión del clado Ib de mpox en la República Democrática del Congo sugieren que la ruta dominante de transmisión del virus puede cambiar con el tiempo del contacto sexual al no sexual, según expertos de la Universidad de Ehime (Japón).

El estudio, publicado en 'Science' también indica que los grupos de edad que más contribuyen a las infecciones y muertes cambian con el tiempo, con los adultos jóvenes de 15 a 24 años contribuyendo con la mayor cantidad de infecciones al comienzo de un brote, y tasas crecientes de mortalidad en niños de 0 a 4 años más tarde (aproximadamente 200 días) en una epidemia. En conjunto, estos resultados de modelado sugieren que será importante dirigir las intervenciones a diferentes grupos dependiendo de la etapa de la epidemia.

El nuevo subclado de mpox apareció en la República Democrática del Congo a finales de 2023. No se ha detectado transmisión sostenida del virus fuera de África, pero la combinación de una variante poco estudiada y su probable subdetección hace que sea importante comprender su dinámica y su potencial propagación internacional.

Esto indica que las tasas de transmisión sexual de la mpox Ib disminuyen rápidamente, pero que la transmisión no sexual continúa durante un período prolongado, lo que sugiere que podría propagarse a través de contactos cercanos en el hogar o la comunidad, lo que podría aumentar el tamaño general de la epidemia. En un artículo relacionado, Samuel Scarpino señala que investigaciones recientes muestran que los patrones de transmisión por múltiples vías para los patógenos son la norma, no la excepción.