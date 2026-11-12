El ruido rosa hace que las conversaciones sean más agradables

Archivo - Pareja comiendo en la cocina. Felices, felicidad, reír - STUDIO4/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una buena conversación no consiste en estar de acuerdo en todo ni en mantener un intercambio de palabras perfectamente ordenado. La clave podría estar en algo menos evidente: el llamado 'ruido rosa', un patrón que refleja cómo dos personas alternan momentos de conexión, en los que siguen el hilo del otro, con otros en los que introducen ideas nuevas y se alejan temporalmente.

Un estudio de Dartmouth College (EEUU), publicado en 'Science Advances', ha observado que una mayor presencia de este fenómeno se relaciona con conversaciones más agradables y con una mayor sensación de conexión entre los interlocutores. Además, los investigadores han comprobado que un modelo de inteligencia artificial también incorpora este patrón cuando genera diálogos que considera más agradables.

Este término se refiere a las fluctuaciones en las similitudes semánticas (alineaciones en los patrones del habla y la elección de palabras) a lo largo del tiempo durante una charla. El estudio demostró que las conversaciones íntimas son más agradables cuando hay más ruido rosa. Además, descubrieron que un modelo de lenguaje complejo añadía ruido rosa a los guiones generados cuando se le pedía que los hiciera más agradables.

Muchas teorías del habla consideran la conversación como un medio lineal para un fin. Esta perspectiva no tiene en cuenta el ruido rosa ni su propósito. Los investigadores explican en detalle cómo se manifiesta el ruido rosa: "Los hablantes permanecen alineados durante un tiempo, divergen cuando uno introduce algo nuevo y luego se realinean cuando el otro lo retoma y lo desarrolla aún más".

El equipo buscó ruido rosa en dos conjuntos de datos preexistentes de conversaciones entre dos personas, analizando su presencia junto con información sobre cuánto disfrutaba cada pareja de la conversación.

El ruido rosa se correlacionó con el disfrute. También apareció en conversaciones de encuentros de citas rápidas y podcasts con dos presentadores. Posteriormente, los autores indujeron a un modelo de lenguaje complejo (Claude Sonnet 3.7) a generar guiones conversacionales tanto agradables como desagradables, y descubrieron que Claude inyectaba más ruido rosa en los guiones agradables.

Los científicos sugieren que este resultado podría deberse a que el modelo de lenguaje complejo procesa textos escritos por humanos.