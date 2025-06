Rompen la barrera genética: consiguen que vuelven a crecer orejas completas en ratones

MADRID, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

A diferencia de algunos animales como peces y salamandras, los mamíferos tienen una capacidad limitada para regenerar completamente los tejidos u órganos dañados. Se han explorado diversas estrategias para activar la regeneración en mamíferos, como terapias con células madre, edición genética y estimulación eléctrica.

LIMITACIONES REGENERATIVAS EN MAMÍFEROS

Si bien estos enfoques han demostrado ser prometedores, ninguno ha restaurado completamente la función orgánica. Esto probablemente se deba a la complejidad biológica de los mamíferos y a una comprensión limitada de los factores genéticos que rigen las capacidades regenerativas.

Algunos mamíferos, como conejos, cabras y ratones espinosos africanos, pueden regenerar tejidos complejos como el pabellón auricular (la parte externa visible de la oreja), mientras que otros, como roedores comunes como ratones y ratas, no pueden.

Dado que el pabellón auricular es una estructura exclusiva de los mamíferos y su capacidad de regeneración varía ampliamente entre especies, los autores argumentan que constituye un modelo ideal para estudiar cómo ha evolucionado la capacidad regenerativa en los mamíferos.

UN INTERRUPTOR GENÉTICO REACTIVADO

Al activar un interruptor genético evolutivamente deshabilitado, involucrado en el metabolismo de la vitamina A, investigadores del Instituto Nacional de Ciencias Biológicas de la Universidad de Tsinghua (China) han permitido la regeneración del tejido auricular en ratones.

Tal y como publican en 'Science', los investigadores realizaron una comparación lado a lado entre especies de mamíferos que pueden regenerar tejido auricular y aquellas que no pueden, y encontraron que el fallo de la regeneración en especies no regenerativas no se debe a una incapacidad para formar o proliferar la estructura de cicatrización temprana conocida como blastema. En cambio, la diferencia clave radica en cómo responden ciertos fibroblastos inducidos por heridas (WIF) después de una lesión.

EL PAPEL DEL GEN ALDH1A2 Y DEL ÁCIDO RETINOICO

Según los autores, la secuenciación de ARN de una sola célula y los análisis transcriptómicos espaciales muestran que las especies regenerativas activan un gen llamado Aldh1a2 , que es crítico para producir vitamina A o ácido retinoico (AR), una molécula de señalización esencial para la regeneración.

En especies no regenerativas, Aldh1a2 se activa de forma insuficiente debido tanto a la expresión reducida como a la degradación mejorada del AR, lo que conduce al fallo de la regeneración. En particular, descubrieron que suministrar AR externamente, o activar Aldh1a2 usando un potenciador genético de conejos, fue suficiente para restaurar la capacidad regenerativa en ratones.