Tus riñones también marcan cómo envejeces: la proteína 'antiedad' que fabrican y cómo cuidarla

MADRID, 16 Feb. (EDIZIONES) -

Los riñones tienen muchas más funciones que ser depuradoras del organismo. Regulan parámetros como la hipertensión arterial, controlan la anemia, o bien la regulación del calcio y de la salud de los huesos. Pero, ¿sabías que los riñones además tienen un papel súper importante en cómo envejecemos?

Fue concretamente hace 30 años cuando se descubrió que los riñones eran los encargados de sintetizar la 'proteína antienvejecimiento' llamada 'klotho'. Durante una entrevista con Europa Press Salud Infosalus, Borja Quiroga, médico especialista en Nefrología en Madrid y doctor en Medicina, así como miembro de la Sociedad Española de Nefrología, recuerda que en 1997 el investigador japonés Makoto Kuro-o descubrió esta proteína renal.

"Lo hizo por casualidad, al eliminar de unos recién nacidos el gen que produce 'klotho' llevándoles a una muerte prematura, de manera que en lugar de morirse a los tres años, lo hicieron a los tres meses", cuenta este experto, con motivo de la publicación de 'El reto no es envejecer' (Roca Editorial), motivo por el que nos concede esta entrevista.

UN PAPEL GEROSUPRESOR

Destaca así el "papel gerosupresor" de estas proteínas renales, de manera que, según advierte, "cuando alguien pierde 'klotho' envejece desde todos los puntos de vista". Por ejemplo, dice que envejece nuestro cerebro, nuestros vasos sanguíneos, nuestro corazón, o mismamente nuestro propio riñón.

¿Cómo mantener entonces unos niveles adecuados? Para mantener lo más alto o normalizado posibles sus niveles, este nefrólogo habla en primer lugar de detectar si hay enfermedad renal detrás, a través de un análisis de sangre.

Después, incide en la importancia de evitar alimentos ultraprocesados, ya que estos son ricos en fósforo, "sobre todo inorgánico", un componente que está presente en los conservantes, en los aditivos, o en los potenciadores de sabor, por ejemplo.

"Estos se eliminan a través del riñón gracias al 'klotho', de manera que cuantos más productos ultraprocesados comamos, menos 'klotho' tendremos, y más envejeceremos", subraya el doctor Quiroga, recordando que la mejor dieta a seguir siempre es la mediterránea. En tercer lugar, destaca la importancia del ejercicio físico a diario, "capaz de restaurar sus niveles".

LA ENFERMEDAD RENAL ACELERA EL ENVEJECIMIENTO DEL ORGANISMO

En este contexto, este nefrólogo recuerda también que la senescencia del cuerpo se inicia a los 20 años, siendo en la década de los treinta donde tiene una repercusión "constatable a simple vista".

Pero es que, además, subraya que la enfermedad renal acelera el envejecimiento del organismo por esa función gerosupresora que hemos mencionado. De hecho, pone de relieve que un paciente de 20 años que precise diálisis de sangre habrá reducido su esperanza de vida en más de 40 años.

"Si los riñones no funcionan correctamente nos encontramos con niveles elevados de creatinina en sangre, que provocan enfermedad del riñón", mantiene este miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Nefrología.

Con ello, sostiene el doctor Quiroga que para saber si tenemos una enfermedad renal no sólo hay que constatarlo mediante un análisis de sangre donde verificar los niveles de creatinina, sino también se debe comprobar que no se pierden proteínas a través de la orina, lo que se conoce como 'proteinuria'.

En última instancia, este experto hace hincapié en que, igual que el resto del cuerpo, los riñones también envejecen: "La salud renal se va modificando a lo largo de la vida y en alguien sano el riñón también envejece, como el resto de órganos, y sobre todo a partir de los 40, que perdemos aproximadamente un 1% de la función del riñón cada año. Si aplicamos hábitos saludables podemos reducir el envejecimiento renal. Es algo que forma parte de nuestra fisiología".