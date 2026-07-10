Archivo - Zambullida en el mar, tirarse al mar. - HNP/SERMEF/CRUZ ROJA/RFESS/ASPAYM - Archivo

ALICANTE 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

Voces expertas de los hospitales Vithas Alicante y Vithas Medimar han alertado de los riesgos de zambullirse en aguas poco profundas, con la llegada de la temporada estival y el aumento de la afluencia en playas y piscinas. Según han precisado, se trata de una de las causas "más frecuentes" de traumatismos cervicales graves durante el verano, ante lo que profesionales de estos centros han pedido seguir recomendaciones básicas.

La doctora María Jesús Cano, directora médica de estos hospitales, ha explicado que "una mala valoración de la profundidad del agua o una zambullida imprudente puede provocar lesiones de gran gravedad, incluyendo fracturas vertebrales, daños medulares e incluso secuelas neurológicas permanentes".

"La mayoría de estos accidentes son evitables. Cada verano atendemos casos relacionados con impactos contra el fondo de piscinas o zonas de playa donde la profundidad es insuficiente para realizar una inmersión segura", ha comentado la doctora.

Desde el Servicio de Fisioterapia de Vithas Medimar han destacado que, aunque muchas lesiones derivadas de una zambullida pueden parecer inicialmente leves, algunas generan "limitaciones importantes" en la movilidad, dolor persistente, mareos, pérdida de fuerza o procesos de rehabilitación prolongados.

Como ha detallado Adrian Zafra, coordinador del Servicio, "la columna cervical es una estructura especialmente vulnerable ante los impactos de alta velocidad contra una superficie rígida". "Cuando se produce un traumatismo, la recuperación funcional puede requerir un abordaje multidisciplinar en el que la fisioterapia desempeña un papel esencial", ha agregado.

Los especialistas han resaltado que, tras una lesión cervical, el tratamiento fisioterapéutico contribuye a recuperar la movilidad, disminuir el dolor, mejorar la estabilidad muscular y favorecer la reincorporación progresiva a las actividades cotidianas y deportivas, según ha subrayado el grupo sanitario en un comunicado.

RECOMENDACIONES

Con el objetivo de prevenir accidentes, los profesionales recomiendan seguir una serie de medidas básicas, como no lanzarse de cabeza sin conocer previamente la profundidad del agua y evitar las zambullidas en zonas rocosas o con escasa visibilidad.

También piden respetar la señalización existente en playas y piscinas, extremar la precaución en entornos desconocidos, evitar conductas impulsivas o retos que impliquen saltos peligrosos y supervisar especialmente a adolescentes y jóvenes --grupo donde se registran con mayor frecuencia este tipo de accidentes--.