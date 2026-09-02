Riesgos del 'crossfit': Un estudio revela problemas de alimentación y con la imagen corporal

Archivo - El 16% de atletas de 'crossfit' presenta riesgo de insatisfacción corporal y problemas de alimentación, según un estudio - TEMPURA/IOSTOCK - Archivo

MADRID, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un estudio realizado por investigadores de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (México) ha mostrado que el 16 por ciento de los atletas de 'crossfit' presenta riesgo de insatisfacción corporal y problemas de alimentación.

Este trabajo, que ha sido publicado en 'Psicología Aplicada al Deporte y al Ejercicio Físico', revista coeditada por el Colegio Oficial de la Psicología de Madrid y su Fundación, aborda, por tanto, algunos de los problemas de Salud Mental que se relacionan con la práctica de este deporte. En concreto, se centra en la dismorfia corporal y en trastornos de la conducta alimentaria, como la anorexia y la bulimia.

Titulada 'Trastornos de la conducta alimentaria y dismorfia muscular en atletas de 'CrossFit' mexicanos', esta investigación "pone de manifiesto los riesgos para la Salud Mental de la búsqueda de un supuesto cuerpo perfecto", según han indicado desde la corporación colegial.

RELACIÓN DIRECTA CON SÍNTOMAS DE TRASTORNOS MENTALES

Así, y pese a que la sintomatología de la anorexia hallada fue del 1,6 por ciento, el estudio ha detectado una relación directa entre insatisfacción corporal y síntomas de trastornos mentales. Junto a ello, existe también una diferencia por sexo, y es que las mujeres mostraron niveles más altos de esta insatisfacción y de obsesión por adelgazar que los hombres, mientas que los de dismorfia fueron similares parar ambos.

"Las conclusiones del estudio sugieren que los atletas de 'crossfit' pueden ser una población de riesgo", han manifestado desde el Colegio Oficial de la Psicología de Madrid, tras lo que han indicado que, por ello, los autores "inciden en la importancia de sensibilizar a los entrenadores para identificar señales a tiempo y evitar que los programas de entrenamiento perjudiquen la Salud Mental".

Para llegar a esta deducción, los investigadores han analizado una muestra de 62 atletas mexicanos y han empleado diversas pruebas psicométricas, como 'EAT-40' y 'BSQ'. El objetivo ha sido medir actitudes ante la comida, la percepción de la imagen corporal y la obsesión por el entrenamiento.