El riesgo de transmisión del virus Oropouche en España es "muy bajo", según un estudio de ISCIII en mosquitos cirulantes - GVA

MADRID, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un equipo de investigadores del Centro Nacional de Microbiología (CNM) del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) ha llevado a cabo un estudio por el que ha constatado que el riesgo de transmisión del virus Oropouche en España es "muy bajo", para lo que ha analizado los mosquitos circulantes capaces de transmitirlo y que "tienen una baja competencia vectorial".

Según han expuesto desde esta institución, el citado "se trata de uno de los primeros estudios realizados en el insectario de bioseguridad NCB-3, puesto en marcha este año" para "impulsar análisis más completos sobre la transmisión, a través de artrópodos como los mosquitos, de numerosas enfermedades infecciosas causadas por diferentes patógenos".

"En 2024 tuvo lugar un brote en Latinoamérica con una nueva variante del virus Oropouche, que provoca síntomas similares a los de otras infecciones, como dengue, Chikungunya y Zika -fiebre alta, cefalea, dolores musculares, vómitos, exantema...-", ha explicado el investigador del CNM, Rafael Gutiérrez, quien ha sostenido que este "suele tener buen pronóstico".

No obstante, ha puesto de manifiesto que, "en algunas ocasiones, genera síntomas neurológicos graves y puede causar meningitis o encefalitis". Además, desde este centro del ISCIII han señalado que "a partir del verano de 2024, comenzaron a detectarse en Europa casos importados de infección por virus Oropouche, con España como el país con el mayor número de estos casos".

MANDATO DEL ECDC

"Este virus se transmite por la picadura de insectos de pequeño tamaño llamados Culicoides, y existen indicios de que los mosquitos podrían estar involucrados en su transmisión", han continuado, tras lo que han apuntado que el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés) "solicitó a los países europeos llevar a cabo estudios de competencia vectorial de mosquitos locales con la nueva cepa del virus para esclarecer el riesgo de transmisión autóctona".

De este modo, y como han asegurado los miembros del CNM, se ha constatado que en España, "los principales mosquitos que circulan son el mosquito común (Culex pipiens) y el mosquito tigre (Aedes albopictus)". Sobre estos, "los resultados obtenidos gracias a los estudios realizados en el nuevo insectario P3 arrojan información determinante acerca de su competencia vectorial para el virus Oropouche", han declarado en referencia a lo escasa de la misma.

"Observamos que presentan una baja competencia vectorial para transmitir el virus Oropouche, por lo que el riesgo de transmisión autóctona es muy bajo, de forma similar a los datos obtenidos en otros países europeos", han abundado los especialistas, que han sido coordinados por la investigadora Inés Martín. Sin embargo, esta última ha subrayado "la necesidad de mantener una vigilancia continuada, y seguir investigando para monitorizar la posible adaptación del virus y sus vectores transmisores".